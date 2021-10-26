高爾夫．御苑實呎逼3萬區內新高 北部都會區概念刺激 買家逾半億購頂層連泳池戶

明報記者 陳寶恩

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，高爾夫．御苑最新透過招標售出2座28樓A室，屬項目頂層特色戶，4房間隔，另連私家泳池，實用面積1803方呎，單位連平台304方呎及天台1120方呎，成交價5300萬元，折合實呎高見29,395元。資料顯示，是次無論成交價及呎價均創新界北新高。

瀚名頂層特色戶8300萬 實呎2.7萬

項目對上呎價紀錄為屋苑B1號洋房，實用3062方呎，今年8月以9000萬元售，實呎29,392元。至於項目分層成交價對上紀錄是1座28樓A室，實用面積1803方呎，於2017年4月以4880萬元售出，實呎27,066元。項目亦售出5座9樓B室，實用960方呎3房，成交價1,413.7萬元、實呎14,727元。高爾夫．御苑自2017年初起累售425伙，佔可發售單位462伙的92%，套現近55億元。

此外，其他新盤亦錄得新高成交。嘉里（0683）喇沙利道瀚名頂層21樓A室，實用面積1990方呎4套房戶，連253方呎平台及1320方呎天台，昨以8300萬元招標售出，實呎41,709元，售價及呎價均創項目新高。該盤今年3月迄今累售4伙，套現逾1.9億元。信置（0083）等觀塘凱滙，昨以2329.6萬元售出3座52樓A室，實用面積832方呎3房戶，連天台674方呎，實呎2.8萬元，料創項目同類新高。

BORRETT 連沽2伙 實呎9.1萬

有「亞洲樓王」之稱的長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD，昨獲一名大手客連購2伙「鳳凰樓層」戶，包括22樓3號室，實用2193方呎4房雙套，連2個車位招標成交價2億元，實呎91,199元。另22樓5室，實用面積2166方呎4房，連1個車位成交價1.86億元，實呎85,873元，吸金3.86億元；累售27伙，套現約57億元。

#LYOS示位今日曝光

新盤部署方面，九建（0034）（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳指，將軍澳海茵莊園預計日內加推2號價單，將推出約156伙，價錢有上調空間，最快周末首輪銷售。市場消息指，項目收票3日累收近3000票，以首批312伙計，超額8.6倍。另長實旗下樓花期長約2年的元朗洪水橋新盤#LYOS，今日首度向傳媒開放示範單位，料短期內開價。