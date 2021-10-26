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2021年10月26日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
匯控重啟回購 明年或恢復每季派息 上季多賺76%勝預期 料全年信貸淨回撥
邵偉信：港元拆息或明年底隨美上升
祈耀年暗示沒向恒大貸款 稱匯控風險可控
信証料滬深成首批房地產稅試點
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發改委審查煤炭報價機構
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李兆基家族涉獵多項投資 似淡化地產商角色
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獲史上最大訂單 Tesla市值首破萬億美元
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曾國平：薪金．鹽．牛肉飯
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技術取勝：快手升穿頸線呈突破
何民傑：葵涌碼頭宜重置 改建海景都會區
劉思明：潔淨能源現炒風 吼價殘燃氣股
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MONACO ONE最快下月推涉492伙
銷監局：正跟進星凱．堤岸衝突投訴
第一城額印鬆綁548萬沽 3年蝕使費離場
帝景灣3房海景實呎逼2.4萬破頂
上月美孚新邨成交量逾年半新低
劉思明：潔淨能源現炒風 吼價殘燃氣股
【明報專訊】恒指昨天變化不大，但行業明顯輪動個別發展，特別是上周做好的回吐、上周受壓的反彈。能源及潔淨能源股出現炒風，低殘的燃氣股轉穩，也可以留意。
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