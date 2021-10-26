劉宇亮：內房趨中性 看好紙業物流

內房板塊在9月中見低位後反彈強勁，行業自底位上升了25%，跑贏同期上升8%的恒指。內房股大多數回升到8月時的水平，房地稅有可能觸發獲利盤令短期受壓。中線而言，筆者對內房板塊持中性態度，六中全會將會在11月8日至11日舉行，市場對信貸寬鬆有預期和降低了對系統性風險的擔憂。但對銷售和增長持續性方面，仍然存在疑問。

房產稅或觸發內房股獲利盤

11月的焦點「雙11」預售已於近日正式開啓，今年主題催熱網紅經濟，帶貨生意額勢破紀錄，帶旺紙業股和物流股。「雙11」衍生數以億計的商品包裝需求，紙業股絕對可直接受惠。10月份以來，晨鳴紙業（1812）、玖龍紙業（2689）、華泰紙業、岳陽紙業等多家紙企紛紛發布漲價函，其中玖龍紙業一天連發6份漲價函備受市場關注。從漲價品種來看，瓦楞紙近期漲價迅猛。國慶以來，瓦楞紙平均上漲超過400元/噸，目前瓦楞紙均價4387.5元/噸，較去年同期上漲超過30%，價格達到年內最高點。

物流業方面，疫情期間雖然刺激快遞的強大需求，但物流企業採取補貼減價策略，最近中國政府加強平台非理性價格的監管，下半年起地方政府為物流行業設定底價，參與者的市場份額上限。物流業價格戰有望緩和，近期快遞行業價格亦有所回升，可留意京東物流（2618）。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]