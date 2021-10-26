PayPal澄清無意收購 Pinterest股價急挫

彭博上周報道收購 估值3510億

彭博社上周引述知情人士稱，PayPal曾討論以每股約70美元的價格收購Pinterest，使後者的估值達450億美元。CNBC引述消息人士稱，面對電商平台Shopify（美：SHOP）的競爭，促使Paypal考慮收購Pinterest。Shopify在融合電子商務和金融科技方面，投入了大量資金，與PayPal的競爭趨於激烈。

自新冠疫情爆發以來，PayPal的業務很大程度受惠於網購流行。去年，它推出了名為「Pay in 4」的「先買後付」（BNPL）免息分期產品，消費者在支付了帳單的第一期費用後，即可領取貨品，並在之後繼續支付3期還款。該公司今年已完成一些收購，包括以27億美元收購日本「先買後付」服務公司Paidy。若收購Pinterest，或有助PayPal開拓社交商務，使其向廣告商證明廣告效益，並從交易賺取佣金。不過分析質疑，收購Pinterest的盈利前景。

富豪汽車被指下限定價

此外， 吉利汽車（0175）母公司吉利控股旗下的富豪汽車（Volvo），昨將首次公開募股（IPO）的每股定價，設定為53瑞典克朗（約48港元），為其定價範圍下限。以此計算，富豪估值為180億美元。富豪將縮減發行規模，使集資額降至約200億瑞典克朗（約180億港元），低於原先計劃集資250億瑞典克朗，反映投資者對此IPO缺乏興趣。

（綜合報道）

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