經濟
國際金融

澳洲抗衡中國影響力 出資百億助澳電訊商購Digicel

【明報專訊】澳洲政府出資協助澳洲最大電訊商Telstra Corp（澳：TLS）收購南太平洋電訊公司Digicel Pacific在巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea）、斐濟（Fiji）、瑙魯（Nauru）、薩摩亞（Samoa）、湯加（Tonga）及瓦努阿圖（Vanuatu）的業務，目的是遏制中國在太平洋地區的影響力。外交政策專家稱，澳洲政府旨在阻止軍事競爭對手購買具重要戰略意義的資產。

根據澳洲政府及Telstra的聲明，這項總值16億美元（約125億港元）的交易，澳洲政府將提供13.3億美元（約104億港元）的資金，其餘由澳洲電訊支付。Telstra昨股價升2.14%。

最近數月，市場人士圍繞Digicel的前景作出種種揣測。Telstra行政總裁佩恩（Andrew Penn）表示，澳洲政府大約在10個月前接觸Telstra，尋求促成收購Digicel Pacific的業務。佩恩表示，這是一項具有商業吸引力的資產，對南太平洋地區的電訊業至關重要。

分析：收購收益微乎其微

在截至今年3月底的12個月內，Digicel Pacific的250萬用戶，為Digicel貢獻4.31億美元的收入，息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為2.33億美元。金融數據分析公司Morningstar的分析師認為，對Telstra來說，這宗交易的財務收益微乎其微，只是符合澳洲政府限制中國對南太平洋島國影響力的願望。澳洲上月與美國和英國組成印太戰略聯盟「AUKUS」，對抗中國在印太地區的影響力。

澳洲貿易和投資部長特漢元（Dan Tehan） 表示，該收購符合澳洲對增加區內基礎設施投資的長期承諾。分析認為，中、美於太平洋地區的戰略競爭加劇，若Digicel的業務出售給中國公司，會引起澳洲政府的擔憂。

憂南太平洋通訊設備落中國手上

悉尼大學美國研究中心高級研究員John Lee稱，澳洲政府協助收購，確保了潛在的敵對勢力不能擁有這些基礎設施，以免影響到澳洲的通訊能力及軍事力量。他表示，「海底戰」變得愈來愈重要，而這些電纜與此直接相關。Digicel去年否認澳洲媒體的消息稱，正考慮將其太平洋業務出售給中國移動（0941）。與Telstra的交易完成後，Digicel Pacific品牌及管理團隊仍將保留在南太平洋市場。澳洲一直致力增加在南太平洋地區的影響力，電訊設施是其關注重點。3年前澳洲政府提出，向南太平洋地區提供超過20億美元的基礎設施項目，並加強與這些國家的軍事合作。2018年，澳洲政府表示，將修建通往所羅門群島（Solomon Islands）的海底光纖電纜，並將華為排除在供應商以外。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

匯控重啟回購 明年或恢復每季派息 上季多賺76%勝預期 料全年信貸淨回撥
匯控重啟回購 明年或恢復每季派息 上季多賺76%勝預期 料全年信貸淨回撥
邵偉信：港元拆息或明年底隨美上升
邵偉信：港元拆息或明年底隨美上升
祈耀年暗示沒向恒大貸款 稱匯控風險可控
祈耀年暗示沒向恒大貸款 稱匯控風險可控
信証料滬深成首批房地產稅試點
信証料滬深成首批房地產稅試點
比亞迪傳獲Tesla電池訂單 股價首破300元
比亞迪傳獲Tesla電池訂單 股價首破300元
發改委審查煤炭報價機構
發改委審查煤炭報價機構
港華引私募基金入股集28億 擬購煤氣再生能源業務 李家傑任主席
港華引私募基金入股集28億 擬購煤氣再生能源業務 李家傑任主席
李兆基家族涉獵多項投資 似淡化地產商角色
李兆基家族涉獵多項投資 似淡化地產商角色
百本擬設醫護人員考核中心
百本擬設醫護人員考核中心
無牌諮詢服務判罪 百年資本董事上訴失敗
無牌諮詢服務判罪 百年資本董事上訴失敗
市監局提「舌尖安全」 海底撈挫9％ 瑞銀指復蘇不明朗 下調餐飲股目標價
市監局提「舌尖安全」 海底撈挫9％ 瑞銀指復蘇不明朗 下調餐飲股目標價
戶戶送調查報告：75%餐廳無宣傳消費券
戶戶送調查報告：75%餐廳無宣傳消費券
三葉草生物招股 入場費6818元
三葉草生物招股 入場費6818元
李寧上季同店銷售增逾20%
李寧上季同店銷售增逾20%
阿里健康料中期虧損不多於3.2億人幣
阿里健康料中期虧損不多於3.2億人幣
獲史上最大訂單 Tesla市值首破萬億美元
獲史上最大訂單 Tesla市值首破萬億美元
PayPal澄清無意收購 Pinterest股價急挫
PayPal澄清無意收購 Pinterest股價急挫
張兆聰：汽車芯片概念受捧 時代電氣可追
張兆聰：汽車芯片概念受捧 時代電氣可追
曾國平：薪金．鹽．牛肉飯
曾國平：薪金．鹽．牛肉飯
劉宇亮：內房趨中性 看好紙業物流
劉宇亮：內房趨中性 看好紙業物流
薛偉傑：資本蜂擁eVTOL飛行器 5年內落地？
薛偉傑：資本蜂擁eVTOL飛行器 5年內落地？
技術取勝：快手升穿頸線呈突破
技術取勝：快手升穿頸線呈突破
何民傑：葵涌碼頭宜重置 改建海景都會區
何民傑：葵涌碼頭宜重置 改建海景都會區
劉思明：潔淨能源現炒風 吼價殘燃氣股
劉思明：潔淨能源現炒風 吼價殘燃氣股
周顯：虛幣成了最佳逃亡資產？
周顯：虛幣成了最佳逃亡資產？
湯文亮：高調招募特工是離間計
湯文亮：高調招募特工是離間計
高爾夫．御苑實呎逼3萬區內新高 北部都會區概念刺激 買家逾半億購頂層連泳池戶
高爾夫．御苑實呎逼3萬區內新高 北部都會區概念刺激 買家逾半億購頂層連泳池戶
MONACO ONE最快下月推涉492伙
MONACO ONE最快下月推涉492伙
銷監局：正跟進星凱．堤岸衝突投訴
銷監局：正跟進星凱．堤岸衝突投訴
第一城額印鬆綁548萬沽 3年蝕使費離場
第一城額印鬆綁548萬沽 3年蝕使費離場
帝景灣3房海景實呎逼2.4萬破頂
帝景灣3房海景實呎逼2.4萬破頂
上月美孚新邨成交量逾年半新低
上月美孚新邨成交量逾年半新低