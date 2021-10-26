澳洲抗衡中國影響力 出資百億助澳電訊商購Digicel

根據澳洲政府及Telstra的聲明，這項總值16億美元（約125億港元）的交易，澳洲政府將提供13.3億美元（約104億港元）的資金，其餘由澳洲電訊支付。Telstra昨股價升2.14%。

最近數月，市場人士圍繞Digicel的前景作出種種揣測。Telstra行政總裁佩恩（Andrew Penn）表示，澳洲政府大約在10個月前接觸Telstra，尋求促成收購Digicel Pacific的業務。佩恩表示，這是一項具有商業吸引力的資產，對南太平洋地區的電訊業至關重要。

分析：收購收益微乎其微

在截至今年3月底的12個月內，Digicel Pacific的250萬用戶，為Digicel貢獻4.31億美元的收入，息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為2.33億美元。金融數據分析公司Morningstar的分析師認為，對Telstra來說，這宗交易的財務收益微乎其微，只是符合澳洲政府限制中國對南太平洋島國影響力的願望。澳洲上月與美國和英國組成印太戰略聯盟「AUKUS」，對抗中國在印太地區的影響力。

澳洲貿易和投資部長特漢元（Dan Tehan） 表示，該收購符合澳洲對增加區內基礎設施投資的長期承諾。分析認為，中、美於太平洋地區的戰略競爭加劇，若Digicel的業務出售給中國公司，會引起澳洲政府的擔憂。

憂南太平洋通訊設備落中國手上

悉尼大學美國研究中心高級研究員John Lee稱，澳洲政府協助收購，確保了潛在的敵對勢力不能擁有這些基礎設施，以免影響到澳洲的通訊能力及軍事力量。他表示，「海底戰」變得愈來愈重要，而這些電纜與此直接相關。Digicel去年否認澳洲媒體的消息稱，正考慮將其太平洋業務出售給中國移動（0941）。與Telstra的交易完成後，Digicel Pacific品牌及管理團隊仍將保留在南太平洋市場。澳洲一直致力增加在南太平洋地區的影響力，電訊設施是其關注重點。3年前澳洲政府提出，向南太平洋地區提供超過20億美元的基礎設施項目，並加強與這些國家的軍事合作。2018年，澳洲政府表示，將修建通往所羅門群島（Solomon Islands）的海底光纖電纜，並將華為排除在供應商以外。

（綜合報道）

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