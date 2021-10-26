阿里健康料中期虧損不多於3.2億人幣

主因大量投資及利潤率下滑

集團表示，於今年上半財年錄得虧損淨額主要是由於一系列因素，包括集團增加資源配置以投入一系列創新業務如「醫鹿」App、健康險等；集團在藥品倉儲物流等藥品供應鏈能力以及醫藥自營業務精細化運營、用戶複診開方體驗、處方藥物合規安全等方面的技術研發持續投入；集團在天貓醫藥平台和阿里健康大藥房品牌心智建設加大投入；集團因提升線上B2C藥品銷售市佔率、加速處方藥業務佈局並增加相應市場投放帶來的自營業務利潤率降低。

鷹美盈警 中期溢利減逾25%

另外，鷹美（2368）昨晚亦發盈警，預計截至今年9月底的6個月，溢利將較2020年同期的2.308億港元下降25%至35%。集團昨日收報4.61元，跌1.7%。集團指出， 溢利下降主要因為期內內地政府停止提供於去年因疫情所提供給集團之各種紓緩措施，導致生產成本增加；同時因全球經濟活動逐漸復蘇，貨櫃及碼頭工人短缺，導致運輸成本大幅增加；另外，亦因為應對越南政府採取針對防控措施，集團之越南生產基地於7月中旬10月上旬期間暫停營運。