市監局提「舌尖安全」 海底撈挫9％ 瑞銀指復蘇不明朗 下調餐飲股目標價

明報記者 陳麗歡

市監局在周六表示，印發《關於加強連鎖食品經營企業食品安全監管的通知》，進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管，並重提官媒近年多番強調的「舌尖上的安全」。

該通知要求企業強化「自查自糾」，要求各地方監管部門加大違法行為查處力度；若連鎖食品企業食品安全事件且查證屬實，部門需要加強對同一品牌所有門店的許可審批，增加日常抽查頻率。

瑞銀：最不看好海底撈

同日，投行瑞銀發表報告，把海底撈、呷哺呷哺（0520）及百勝中國（9987）的目標價下調。瑞銀預料，今年餘下時間國內餐廳受疫情影響，門店復蘇趨勢不確定以及防疫限制等因素影響。同時，早前中央加強對教育行業的監管，會導致商場人流減少，消費信心轉弱。瑞銀下調所覆蓋餐飲股的目標價，當中最不看好海底撈。然而，海底撈的估值達到明年預測市盈率逾40倍，遠高於同業的20倍。因此該行對其目標價的下調幅度達兩成半，由42.5元下調至32元，呷哺呷哺及百勝中國的目標價則雙雙下調2%。

海底撈分店互相侵蝕比率行內最高

瑞銀指出，海底撈在今年第二季度的分店互相侵蝕（Cannibalization）的比率屬行內最高，達74％，這比率是指同一集團下，10分鐘路程內有兩間或以上的分店。反觀，呷哺呷哺分店的互相侵蝕比率由早年逾八成，逐步下降至低於海底撈水平，同時呷哺呷哺又給出指引，計劃將關閉約200間分行，和推出新的門店及區域經理分紅激勵計劃。

該行預計，市場競爭及高的侵蝕率會損害海底撈的翻枱率，但與此同時，瑞銀認為海底撈管理層仍抗拒關閉表現較差的分店。