經濟

信証料滬深成首批房地產稅試點

【明報專訊】內地房地產稅終落地試點，中信証券（6030）報告預計，試點工作預計將採用一次授權、分批執行的思路推進，試點城市將考慮全國區域統籌布局，名單或將與今年底公布，徵收工作預計將分批次落地，並預期上海、重慶、深圳、海南料將成為首批試點徵收區域。

中信又稱，若後續展開全國房地產稅立法與徵收工作，假設房產市值評估比例為70%，預計全國房地產稅收入範圍約為380億至5600億元人民幣，規模上難以替代賣地收入，但預計房地產稅短期內能一定程度上緩解土地財政問題，惟賣地收入仍將是地方政府的重要財政收入來源。

美銀料供應增 紓供不應求情况

至於美銀報告則預期，國務院將會先公布試點城市，實施細則則需時完成，預期試驗將在2022年下半年或2023年正式實行。藉增加投資者持有物業的成本，房產稅可能會導致二手市場或租賃市場的供應增加，但預計對需求影響相對溫和，因為在過往數年間受監管關注，已淘汰大部分短期投機需求。

鑑於中國的高空置率，估計一二線城市約12%至17%的物業由投資者持有，或有巨額供應潛在增加。

該行又指出，據新聞報道和財富分配的政策目標，估計房地產稅將率先在內地7至10個地區進行，包括一線城市的重慶、浙江、海南、南京、武漢、成都等。10個地區合計佔2020年全國新建住宅銷量的12%，但價值卻高達27%，假設5%至50%的空置單位被放回市場售租，代表在這些地區將顯著增加達12%至118%的銷售量，或佔全國年銷量的1%至14%，預料如深圳等長期供不應求的城市或能消化這些新供應。

相關字詞﹕試點 房地產稅 美銀 中信證券

上 / 下一篇新聞

匯控重啟回購 明年或恢復每季派息 上季多賺76%勝預期 料全年信貸淨回撥
匯控重啟回購 明年或恢復每季派息 上季多賺76%勝預期 料全年信貸淨回撥
邵偉信：港元拆息或明年底隨美上升
邵偉信：港元拆息或明年底隨美上升
祈耀年暗示沒向恒大貸款 稱匯控風險可控
祈耀年暗示沒向恒大貸款 稱匯控風險可控
比亞迪傳獲Tesla電池訂單 股價首破300元
比亞迪傳獲Tesla電池訂單 股價首破300元
發改委審查煤炭報價機構
發改委審查煤炭報價機構
港華引私募基金入股集28億 擬購煤氣再生能源業務 李家傑任主席
港華引私募基金入股集28億 擬購煤氣再生能源業務 李家傑任主席
李兆基家族涉獵多項投資 似淡化地產商角色
李兆基家族涉獵多項投資 似淡化地產商角色
百本擬設醫護人員考核中心
百本擬設醫護人員考核中心
無牌諮詢服務判罪 百年資本董事上訴失敗
無牌諮詢服務判罪 百年資本董事上訴失敗
市監局提「舌尖安全」 海底撈挫9％ 瑞銀指復蘇不明朗 下調餐飲股目標價
市監局提「舌尖安全」 海底撈挫9％ 瑞銀指復蘇不明朗 下調餐飲股目標價
戶戶送調查報告：75%餐廳無宣傳消費券
戶戶送調查報告：75%餐廳無宣傳消費券
三葉草生物招股 入場費6818元
三葉草生物招股 入場費6818元
李寧上季同店銷售增逾20%
李寧上季同店銷售增逾20%
阿里健康料中期虧損不多於3.2億人幣
阿里健康料中期虧損不多於3.2億人幣
澳洲抗衡中國影響力 出資百億助澳電訊商購Digicel
澳洲抗衡中國影響力 出資百億助澳電訊商購Digicel
獲史上最大訂單 Tesla市值首破萬億美元
獲史上最大訂單 Tesla市值首破萬億美元
PayPal澄清無意收購 Pinterest股價急挫
PayPal澄清無意收購 Pinterest股價急挫
張兆聰：汽車芯片概念受捧 時代電氣可追
張兆聰：汽車芯片概念受捧 時代電氣可追
曾國平：薪金．鹽．牛肉飯
曾國平：薪金．鹽．牛肉飯
劉宇亮：內房趨中性 看好紙業物流
劉宇亮：內房趨中性 看好紙業物流
薛偉傑：資本蜂擁eVTOL飛行器 5年內落地？
薛偉傑：資本蜂擁eVTOL飛行器 5年內落地？
技術取勝：快手升穿頸線呈突破
技術取勝：快手升穿頸線呈突破
何民傑：葵涌碼頭宜重置 改建海景都會區
何民傑：葵涌碼頭宜重置 改建海景都會區
劉思明：潔淨能源現炒風 吼價殘燃氣股
劉思明：潔淨能源現炒風 吼價殘燃氣股
周顯：虛幣成了最佳逃亡資產？
周顯：虛幣成了最佳逃亡資產？
湯文亮：高調招募特工是離間計
湯文亮：高調招募特工是離間計
高爾夫．御苑實呎逼3萬區內新高 北部都會區概念刺激 買家逾半億購頂層連泳池戶
高爾夫．御苑實呎逼3萬區內新高 北部都會區概念刺激 買家逾半億購頂層連泳池戶
MONACO ONE最快下月推涉492伙
MONACO ONE最快下月推涉492伙
銷監局：正跟進星凱．堤岸衝突投訴
銷監局：正跟進星凱．堤岸衝突投訴
第一城額印鬆綁548萬沽 3年蝕使費離場
第一城額印鬆綁548萬沽 3年蝕使費離場
帝景灣3房海景實呎逼2.4萬破頂
帝景灣3房海景實呎逼2.4萬破頂
上月美孚新邨成交量逾年半新低
上月美孚新邨成交量逾年半新低