信証料滬深成首批房地產稅試點

中信又稱，若後續展開全國房地產稅立法與徵收工作，假設房產市值評估比例為70%，預計全國房地產稅收入範圍約為380億至5600億元人民幣，規模上難以替代賣地收入，但預計房地產稅短期內能一定程度上緩解土地財政問題，惟賣地收入仍將是地方政府的重要財政收入來源。

美銀料供應增 紓供不應求情况

至於美銀報告則預期，國務院將會先公布試點城市，實施細則則需時完成，預期試驗將在2022年下半年或2023年正式實行。藉增加投資者持有物業的成本，房產稅可能會導致二手市場或租賃市場的供應增加，但預計對需求影響相對溫和，因為在過往數年間受監管關注，已淘汰大部分短期投機需求。

鑑於中國的高空置率，估計一二線城市約12%至17%的物業由投資者持有，或有巨額供應潛在增加。

該行又指出，據新聞報道和財富分配的政策目標，估計房地產稅將率先在內地7至10個地區進行，包括一線城市的重慶、浙江、海南、南京、武漢、成都等。10個地區合計佔2020年全國新建住宅銷量的12%，但價值卻高達27%，假設5%至50%的空置單位被放回市場售租，代表在這些地區將顯著增加達12%至118%的銷售量，或佔全國年銷量的1%至14%，預料如深圳等長期供不應求的城市或能消化這些新供應。