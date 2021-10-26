邵偉信：港元拆息或明年底隨美上升

淨利息收益料增

匯控第三季列帳基準收入按年上升0.71%至120.12億美元，為去年首季爆發疫情以來，季度收入首次按年回升。第三季經調整淨利息收入則按年跌0.54%至66.1億美元，淨利息收益率為1.19厘，跌至近年低位（見圖1）。

田邵偉信表示，英國和香港市場對該行利率影響最大，去年減息，該行收入因而降低70億美元。他預期英國最快會在下月起加息，至2022年底前會加息2至3次，每加息0.25厘可為銀行帶來5000萬美元收入。

匯控第三季客戶貸款結欠，按固定匯率基準減少60億美元，主要因為客戶償還投資於香港多宗首次公開招股的140億美元短期借貸。集團行政總裁祈耀年表示，客戶對借取有期貸款用作資本投放較為審慎，觀望經濟復蘇能否持續，不過今年貿易量回升，在供應鏈樽頸問題下，貿易貸款上季仍增加20億美元。

匯控香港稅前利潤第三季按年倒退6.54%至17.72億美元，主要受港元拆息低企影響，令期內淨利息收入下跌7.85%，中國內地稅前利潤則上升45.44%至7.49億美元，亞洲整體業務則上升3.64%。英國業務釋放撥備，帶動歐洲稅前利潤上升12.6倍至11.42億美元，中東和北美業務期內亦扭虧為盈。