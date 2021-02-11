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HOLBORN主打1房戶 開放式戶220呎起

【明報專訊】港島東是香港發展較成熟、交通方便的區域，恒地（0012）最新推出的筲箕灣道1號新盤THE HOLBORN，最大賣點是毗鄰藍籌屋苑太古城，為恒基物業營業（二）部下半年的頭炮；項目提供420伙，主打精品式單位，1房單位佔全盤逾半，開放式戶亦佔逾三成，實用面積220方呎起，勢吸上車客及投資客源。

明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶

THE HOLBORN鄰近港島著名商業區太古坊，預計關鍵日期為2023年4月底，樓花期長約20個月；項目自9月開始發售以來，累積售出約75伙。THE HOLBORN採單幢式設計，標準戶樓層有3部升降機，一層設17伙，包括6伙開放式戶、10伙1房戶及1伙2房戶。

項目提供420個單位，戶型由開放式至2房，另備特色戶。其中開放式實用面積介乎220至237方呎，提供142伙，佔全盤34%；1房戶實用面積介乎253至314方呎，提供242伙，佔57%；2房戶實用面積452方呎，提供24伙，佔6%；另有12伙特色戶，實用面積200至571方呎。

當中標準戶最細單位為3樓以上的A8室，實用面積220方呎，開放式間隔，向北面，入門左方為浴室，開放式廚房則貼近露台，有助通風。

1房佔近六成

毗鄰太古城配套齊

發展商開放3個示範單位，其中1房示範單位以28樓B5室為藍本，設有一個清水交樓標準示範單位、一個連裝修經改動示範單位；單位實用255方呎，樓層高度達3.5米，空間感十足。為善用空間，單位內附有多組到頂的高身衣櫃及儲物櫃，另附有梯子予住戶使用，方便取放高處物品。

單位採套廁設計，浴室位於睡房內。睡房內亦有一組大衣櫃，儲物空間充裕。至於開放式廚房，採明火煮食爐，配上白色枱面，惟美中不足是工作枱面較窄小。

樓層高度3.5米

送梯子方便住戶

至於連裝修經改動示範單位，全屋以藍綠色為主調，設計師拆去睡房原有的高身衣櫃及部分牆身，房間與客廳改以磨砂玻璃趟門分隔，富古雅味道。浴室洗手盆及地板統一鋪上灰色水磨石，牆身就分別用上藍綠色長方形磁磚及白色雲石面。至於客飯廳，牆身選用深藍色調，配以紅色梳化。

另2房交樓標準示範單位以28樓A1室為藍本，實用面積452方呎。入門經過玄關位置，左方是儲物室，方便住戶放置雜物。客廳連開放式廚房，廳區兩側分別連露台及工作平台，預料有助空氣對流及採光。至於主人房間隔四正，同樣設兩邊大窗。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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