屏欣苑2房420萬未補價沽 3年帳升1.3倍

美聯分行營業經理蘇哲熙表示，天水圍屏欣苑C座低層4室，實用面積約380方呎，2房間隔，享市景，買家為外區綠表客，看好新界北區未來發展，終以420萬元未補價承接，實呎11,053元。原業主2018年10月以約180.35萬元向房委會購入，帳面勁賺239.65萬元或1.3倍。

此外，將軍澳海茵莊園收票之際，調景嶺站上蓋將軍澳都會駅，剛錄細3房二手成交。

都會駅細3房967萬沽 8年升六成

利嘉閣地產分行經理黃金欽表示，都會駅6座中層A室，實用面積594方呎，3房間隔，望園景，以966.5萬元易手，實呎16,271元。原業主2013年7月以600萬元購入，持貨約8年，帳面獲利366.5萬元或61%。

東山臺特色戶3200萬售 14年升1.4倍

另外，上月景順投資高級董事總經理、亞太區主管羅德城及相關人士，以2.338億元破頂價購入樓齡近半世紀、位於東半山的白璧一個極高層相連戶，成為今年證券界名人最大額的入市個案，並須繳付3507萬元辣稅，令東半山成為市場焦點，而區內再有豪宅單位錄大額成交。

利嘉閣地產分行聯席事務董事游焯偉表示，樓齡約25年的東半山東山臺18號，一個頂層戶，單位實用面積約1437方呎，3房套連儲物室間隔，連約565呎天台，外望開揚馬場景，新近以3200萬元連車位易手，實呎22,269元。原業主2007年8月以約1,350萬元購入單位連車位，持貨約14年，帳面獲利約1850萬元或1.4倍。