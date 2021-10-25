經濟

香港地產

中洲：處分有關代理 嚴肅徹查打架事件

【明報專訊】中洲置業近日發售火岸星凱．堤岸，除銷情熾熱外，上周六售樓期間發生代理打架事件，亦成為市場焦點。發展商於昨日傍晚發出聲明，指對事件極度關注，除會對相關代理作出懲罰及處分外，亦要求相關部門嚴肅徹查。

事件發生於上周六，星凱．堤岸正進行次輪銷售共338伙，至下午約4時，有代理疑因揀樓，於九龍灣宏照道金利豐國際中心售樓處內打架，發展商中洲置業營銷策劃總監楊聰永及其他職員曾嘗試制止，惟未能成功，及後有警員到售樓處調查，令銷售活動一度暫停逾一小時，當中有一位代理受傷送院。中洲昨日指，對上周六於星凱•堤岸銷售中心所發生之地產代理衝突事件表示極度關注，並對涉及事件之地產代理行及地產代理從業員予以嚴厲譴責，任何破壞秩序及暴力行為是絕不容許。中洲又指，該公司已立即要求相關之代理行及地產代理監管局嚴肅徹查、跟進及交代事件，並對涉事之地產代理作懲罰及處分。

柏傲莊III增3宗取消交易 累錄68宗

另7月初爆出因「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」而需拆卸重建的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，近日再錄3宗取消交易個案，據成交紀錄冊資料顯示，最新連環3宗取消交易個案，其中一個為1A座45樓E室，實用面積473方呎，2房間隔，今年6月12日以420天付款方式，斥1077.1萬元購入，實呎22,772元，本月22日終止交易；而實用772方呎的1B座9樓B室3房戶，原於今年6月5日以1532.8萬元獲買家以建期付款方式購入，實呎19,855元，買家同於本月22日終止交易。據統計，項目自7月初宣布拆卸重建後，暫時已累積錄得約68宗同類取消交易個案，意味佔項目已售出單位總數845伙的8%。

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