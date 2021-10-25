海茵莊園兩日收2000票 最快今加推 發展商：投資客用家各佔一半 本月一手破千宗

明報記者 林尚民

樓花期約10個月的海茵莊園，上周五公布首張價單，312個單位雖然折實平均實呎高達20,921元，為康城一帶首批折實均價最貴新盤，但由於標準戶實用面積最細只有203方呎，故入場費僅約389萬元，為康城一帶近13年最低入場費新盤，因此成為市場焦點。

項目上周六起收票，市場消息指，該盤於過去兩日暫收約2000票，較首張價單312伙超額認購逾5倍。九建高級銷售經理陳淑芳指出，至昨午約3時止，項目展銷廳錄得逾萬參觀人次，並以年輕客為主。

她又指，海茵莊園首日收逾1000個認購登記，投資者及用家比例各佔一半，而區內分支家庭、租樓客及於區內工作人士佔近半數，另有兩成來自九龍東區，兩成來自港島區，其餘約一成來自新界區。

九建指周末錄逾萬參觀人次

陳續指，項目將視乎收票情况，有機會今日加推單位，屆時會有一定加價空間，最快周末首輪開售。此外，對於近日有新盤銷售時出現代理打架，她認為集團擁有不少售樓經驗，有信心能有序地進行銷售工作，同類事件不會在海茵莊園發生。

周末一手沽277伙 按周跌四成

綜合市場消息，過去兩日在中洲置業火炭星凱．堤岸次輪銷售的帶動下，市場共錄得約277宗一手買賣，較前周末星凱．堤岸首輪銷售時市場共錄約450宗大跌近四成，除星凱．堤岸外，其餘成交主要來自貨尾盤，如會德豐、信置（0083）等5大發展商合作的西南九龍長沙灣維港滙III兩日共售出6伙，而會德豐藍田KOKO HILLS 兩日亦錄5宗成交。

星凱‧堤岸兩輪沽700伙 佔總數逾半

若總計本月至昨日止，新盤市場共錄逾1200宗一手成交，達9月份全月約1740宗的約七成水平，當中星凱．堤岸兩輪銷售共售出約700伙，佔樓盤單位總數1335伙逾半，而本月底至下月初，市場仍有多個新盤準備推出，除海茵莊園外，總數提供341伙的長實（1113）元朗洪水橋#LYOS將於本周開放示範單位及公布價單，首批涉及不少於69伙。新地（0016）、恒地（0012）及會德豐合作的西環堅尼地城KENNEDY 38，亦會於本周開放示位，下月初推售，項目同樣提供341伙。

此外，會德豐啟德沐泰街10號全新住宅項目，今日將進行命名儀式，料短期推出。