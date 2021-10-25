布少明：樓市回暖 新界看俏

值得留意的是，當被問及「於《施政報告》公布後，閣下最看好哪區的樓市」時，有47%受訪者最看好新界區前景，九龍和香港分別佔約21%及20%，反映政府最新「北部都會區」的概念，對樓市及準買家的心態影響是立竿見影。值得留意，只有12%不看好整體樓市。

根據美聯物業官方網站數據，在《施政報告》公布後，新界區的搜尋比例明顯上升。若以《施政報告》公布前後12日（9月25日至10月6日及10月7日至18日）作對比，搜尋新界區屋苑的市民，由49%急增至60%。期內港島區及九龍區的搜尋佔比，由23%及28%分別下降至18%及22%。

今次《施政報告》的亮點之一，是建議興建白石角站，預期東鐵沿線的地區勢必受惠。此外，「北部都會區」勢成港深互通的重要樞紐，將有助進一步推動「香港人口北移，資金人才南下」。睇好一眾受惠區域如屯門、古洞、元朗市中心、洪水橋、粉嶺及上水一帶，預料以上區域物業升值潛力相當大。

自從《施政報告》公布後，新界西北地區交投明顯加快，反映有不少買家加速入市。以元朗區為例，多個二手指標屋苑交投，如朗屏8號、尚悅、YOHO TOWN和YOHO MIDTOWN等均加快，可見買家入市信心持續提高。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]