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2021年10月25日星期一
曾淵滄 滄海明珠
投資策略
華置現投資者掃貨 私有化或添變數 須「數人頭」降否決門檻 分析料成敗俱有利可圖
持大量內房高息債 華置投資虧損未見底
恒大稱廣東逾10項目復工
澳門賭牌諮詢 法律界籲延長賭牌期限
越秀房託供股融資 籌78億購母企穗商廈
未來資產擬兩年推10隻ETF 冀納大灣區跨境理財通
聯儲局料年底退市 兩大基金拆解美股後市
富蘭克林Todd Brighton：踏入加息周期 美股仍可看好
富蘭克林Todd Brighton：科技股換馬公用醫療股
天潤雲三成收入靠補習社
同性婚策公司引入遙距結婚 Next Chapter創辦人：已有約50對同性伴侶排隊
「彩虹經濟」商機 帶挈旅業GDP
新時代斥6000萬加國建油井
Uber Eats外賣車手：港人好有愛
智能磁錨定內窺鏡 減手術傷口省人手
全球腹腔微創手術每年約1300萬宗
張兆聰：港股反彈至阻力區勿進取
鄺翠玲：保費融資策略 減低退休贖樓壓力
環球經濟數據
金子：港交所憧憬業績購26970
張兆聰：撈比亞迪電子 博業務復蘇
簡志健、傅可怡：Cloudflare估值雖高 業務想像空間仍大
《幫你格價》：虛銀搶客 獎賞大激鬥
沈永年：遠離「爛尾樓」小貼士
陸振輝：盡了力也做不了便算
趙海珠：商品價格回軟 風險貨幣整固
陳大為：美股再接近破頂 可伺機套利
黃德几：龍源電力有望受惠「伙伴政策」 16元以下可吸
陸振球：買XLV對冲「醫療通脹」
陸振球：比特幣不可瞓身 借ETF試身手
林少陽：比特幣具稀缺性 長遠易升難跌
技術取勝：創科處升軌之上
謝偉銓：政府應加快推廣綠色運輸 助達碳中和目標
李聲揚：蘋果廣告收入料起飛
蔡金強：經濟退 政策進 失速的第三季度經濟
徐家健：移民湧入對工資失業率影響未必明顯
艾雲豪：「容易上手」的技術分析
蘇沛豐：碧桂園服務併購同業 具協同效應
李順威：滯脹擔憂有點過早
劉思明：跌浪或已完 吼科網汽車股
何啟聰：股價暫喘定 阿里購24684
瑞銀亞洲：比亞迪創歷史新高 留意購24933
摩根大通亞洲：踏入業績期 留意恒指購28909
周顯：逆向收購 對股東多有利無害
王弼：侵叔新媒體市值百億美元？
曾淵滄：孟晚舟獲釋 匯控升也推升平保
湯文亮：失業率太高太低皆非好事
陳永傑：美經濟轉弱 拖慢加息
廖偉強：樓宇供應增 代理更吃香
布少明：樓市回暖 新界看俏
馬泰陽：資金追磚頭 樓市有後勁
海茵莊園兩日收2000票 最快今加推 發展商：投資客用家各佔一半 本月一手破千宗
中洲：處分有關代理 嚴肅徹查打架事件
新盤熱賣 十大屋苑周末11宗7周新高
屏欣苑2房420萬未補價沽 3年帳升1.3倍
麗港城3房租盤罕見反價500元租出
9月港島甲廈空置率10% 歷來次高
HOLBORN主打1房戶 開放式戶220呎起
新盤開售 帝景灣交投減均呎守1.8萬
加強退休教育 發揮黃金一代潛力
曾淵滄：孟晚舟獲釋 匯控升也推升平保
【明報專訊】美國股市又再創新高，中美關係改善再加上多家上市企業第三季度業績很好，道指從10月1日的低位33785點升至10月20日的新高35669點。
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