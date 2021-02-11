瑞銀亞洲：比亞迪創歷史新高 留意購24933

整體汽車股造好，尤其是比亞迪（1211）的升幅更為亮麗。前一周香港受颱風吹襲加上公眾假期停市兩日後比亞迪經已一口氣上升20元，如今再下一城，上周五全日漲升4.8%，收報295.4元，挑戰300港元大關，創歷史新高。同為汽車股的吉利（0175）上周五升2.3%，收報26.7港元。如憧憬汽車股的勢頭，看好比亞迪的投資者，可留意比亞迪認購24933，行使價339.08元，2022年1月到期，有效槓桿約5.2倍。如投資者看好吉利，可留意吉利認購25562，行使價29.93元，2022年1月到期，有效槓桿約6倍。

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