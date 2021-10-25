陸振輝：盡了力也做不了便算

首先是盡力。你只是個平凡人，既沒有三頭六臂，也不會七十二般變化，你不可能什麼都懂，什麼都做得好。不要給自己過高的目標，也不要太高估自己的能力，壓力肯定是一種動力，但是當壓力超出了承受的範圍，就會變成破壞力，你就會被壓垮！很多時候，你無法控制結果，也無法讓所有人都滿意。如果已經嘗試了，盡力了，就已經足夠了。

其次是盡心。你肯定不是救世主，所以不可能幫助到所有的人。你只能夠幫得了一時，但是絕對幫不了一世。在危難之時，於緊急關頭，你能夠付出多大的能力就可以提供多大的支援，這是義不容辭的，可能不出手自己也會不得心安。但超出了極限的，也不要勉為其難，不必太內疚，你有你的生活，他也有他的忙碌。每個人都要過自己的日子，盡了心、出了力，就無愧於天地了。

還有就是適應。世上很多東西你無法改變，萬物自有它的軌迹，都是各自運轉，各司其職。你要做的就是順應它、適應它。永遠不要試圖去改變不可能改變的事情，人定勝天是說非常人的志向，事在人為也要機遇來扶持。謀事雖在人，成事卻在天，過分雄心很多時會變成傷心，因此順天應人，永遠都是理想的人生之道。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]