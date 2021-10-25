簡志健、傅可怡：Cloudflare估值雖高 業務想像空間仍大

在網絡和安全領域中，SASE和Zero Trust網絡安全架構是這兩年最受關注的領域，因為Zero Trust架構和SASE能取代傳統的虛擬私人網絡（VPN）以安全切入內聯網和多協定標籤交換（MPLS）分流的功能，給予遠程工作者、雲計算、物聯網（IoT）數字化時代一個更廉宜、更快速和更安全的連接方式。而Cloudflare在去年年底推出了Cloudflare One中的Magic Wan和Magic Firewall，能更快和更安全的給用戶提供網絡安全和連接互聯網服務。

與此同時，Cloudflare是在眾多提供SASE和零信任服務的網絡安全公司中佈局最廣的，它擁有全球最大的可軟體定義網路（SDN）網點，覆蓋了全球100多個國家的206個城市，這是網絡安全等公司所未做到的。它提供邊緣計算平台Cloudflare Workers，可以讓更多開發人員和公司圍繞Cloudflare的服務構建應用程序，公共雲如Amazon AWS的邊緣計算服務AWS Lambda Edge相比，他們沒有限制數據的流出，並提供更低成本（Cloudflare稱它們比AWS便宜了75%多），更快的分布式存儲和有限度的計算能力。

同業中佈局最廣 擁全球最大SDN網點

根據CEO Matthew Prince的說法，他們的目標是成為第四大公共雲，野心很大。不過我們認為要讓這類分佈式計算的應用普及化還要較長的時間，同時競爭對手AWS的EC2擁有更強大的計算能力，是Cloudflare的邊緣計算平台目前未能做到的。但Cloudfare勝在積極擴大其產品和建立新的雲生態圈，這對於雲巨頭們來說似乎是微不足道，但對Cloudfare卻可能會成為巨大的成功機會。由於管理層也認為Cloudflare Workers的潛力很難預測，雖說他們有將其貨幣化的目標，但暫時並沒有包含在其預估的市場空間上。

強大網絡效應 具競爭優勢

我們認為Cloudflare最大的競爭優勢不是來自於產品，而是來自它很強的網絡效應，由於它在全球有超過400萬個用戶，帶來了全互聯網超過18%的網絡流量，使其大量降低在全球200多個覆蓋城市的基礎建設成本和帶寬成本。由於前期投入的沉沒成本高，也需建立起龐大的用戶使用流量才能把毛利提高，因此這個覆蓋網絡擁有高的進入門檻。

最後總結一下，由於Cloudfare的SDN網絡、全球PoP佈置的密度、在網絡安全上如安全Web網管，Zero Trust和防火牆（Firewall）等服務的佈局，我們認為Cloudflare是一家想像空間很大的公司，目前短期內的估值過高，但長期的發展潛力和Cloudflare的進化能力值得期待，想長期維持市場給與的高估值還是要取決於管理層的執行能力。

（執筆之時，筆者及其客戶沒持有上述股票）

中原博立研究團隊

[簡志健、傅可怡 明智博立]