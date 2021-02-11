「彩虹經濟」商機 帶挈旅業GDP

LGBT旅遊商機 估佔港GDP約1.12%

彩虹商機不單在於婚禮產業，其實對旅遊業亦帶來不少潛在貢獻。根據LGBT Capital數據，香港在2019年來自LGBT國際旅遊的GDP預計為42億美元（約327.6億港元），佔本地GDP（國內生產總值）約1.12%。彩虹經濟是否藍海存有爭議，但絕不應忽視這個小眾市場，讓多元包容融入日常。

事實上，LGBT社群也有如奧運會般、四年一度的「同樂運動會」，包含多個體育項目、藝術與文化活動、開幕及閉幕典禮，香港亦成為亞洲首個成功申辦「同樂運動會」的城市；惟現已延期至2023年。為期9天的活動，原定計劃預計能夠吸引1.2萬名參加者和7.5萬名觀眾參與，並為本港帶來接近10億元經濟效益，相信有助過去兩年受疫情重挫的旅遊業和航空業復蘇。

[每道微小市場之二]