同性婚策公司引入遙距結婚 Next Chapter創辦人：已有約50對同性伴侶排隊

明報記者 蔡穎霖

Next Chapter由同性伴侶Kurt和Mac於2018年創立，「2017年跟太太結婚時發現，在市場難以找到同性婚禮統籌協助舉辦海外婚禮；即使自己籌備一切，在挑選婚紗禮服、婚禮攝影各個環節，都遇上不愉快的事情。」Kurt表示希望利用親身經歷，為更多同路人圓夢。

Kurt：用親身經歷 為同路人圓夢

公司成立3年至今，未計轉介個案，先後協助逾30對同性伴侶策劃婚禮。至今年7月，Next Chapter推出「Fly-Free Wedding」的中介服務，即由美國猶他州推出的遙距結婚服務，透過網絡舉行跨國線上合法婚禮；收費門檻為1.8萬元，服務包括租借場地、網絡系統、文件申請及證婚費用等。

美猶他州遙距服務 線上合法婚禮

Kurt表示，公司現時有7個允許同性婚姻的地方供選擇，當中主打丹麥、冰島、英國、美國等地。Next Chapter成立不久就遇上疫情，封關措施令生意幾近停擺，Kurt直言先後曾墊資數十萬元，亦曾經打算放棄，「但如果我也不做，大家（同路人）不用結婚嗎？」

遙距結婚的出現，為公司及香港的同性情侶開啟一扇窗。Kurt指出，「Fly-Free Wedding」暫佔公司今年七成收入，其餘兩成為本地婚紗拍攝服務，海外婚禮則降至僅一成。目前為止，公司有約50對新人正排期在今年內以「Fly-Free Wedding」方式結婚，公司近月亦受惠於此，開始收支平衡。

Next Chapter 今年8月及10月參加同志友善的婚宴展，Kurt形容活動反應較預期好。「（10月參展）活動兩天合計有約100對情侶參加，包括同性及異性。」

Kurt透露，活動當天查詢的客人，有約12至13對已落實，另有部分仍在洽談當中。「比起例如零售業，其實生意轉化率算是高，因為查詢的客人有實際需要。」

Kurt記得自己當年籌備婚禮的時候，香港只有約2至3家同性婚策公司，但各種因素下沒有繼續經營，使Next Chapter成為「獨市」。Kurt反稱不介意被市場淘汰，「這不一定是壞事，證明愈來愈多人加入這個市場。惟始終市場規模有限，最大展望是公司捱得下去。」Kurt相信，雖然LGBT在人數仍是小眾，隨社會價值觀的更替，LGBT也能融入，成為大眾的一分子。

[每道微小市場之二]