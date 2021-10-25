富蘭克林Todd Brighton：科技股換馬公用醫療股

明報記者 葉創成

Brighton表示，美國聯儲局於去年3月下旬宣布每月買債1200億美元向市場大舉注入流動性後，「富蘭克林入息基金」在去年第二季曾增持美國科技股，佔資產值比例逾10%，惟由於該板塊過去一年多已顯著向好，估值已變得昂貴，因此該基金近月略為減持，至9月底佔資產值比例已回落至6.97%。Brighton表示：「在目前的環境下，我們投資美股最重要便是考慮估值」，他亦補充，美國科技股的確有很多好公司，微軟、思科及蘋果過去亦有向股東派息的良好往績，等適當時機便會再次增持該板塊。

COMMUNITY HEALTH SYSTEMS發債收購壯大

截至9月底，「富蘭克林入息基金」首兩大板塊分別是公用及醫療，分別佔資產值10.92%及10.36%，Brighton表示，「它們的估值相對合理，有很好的盈利基礎，未來發展空間亦亮麗」；而該基金十大投資則包括COMMUNITY HEALTH SYSTEMS、ABBVIE、MERCK及PFIZER等醫療上市公司（見表1）。

Brighton表示，ABBVIE、MERCK及PFIZER三隻醫藥股均屬非常高質素，而且估值也頗合理（見表2）。至於COMMUNITY HEALTH SYSTEMS則是美國最大的醫院經營商之一，Brighton透露，「富蘭克林入息基金」投資於它的債券、而非股票：「COMMUNITY HEALTH SYSTEMS在2010至2015年期間大舉在美國收購醫院、擴展業務，籌集資金的途徑之一是發行債券，當時債券票面息率高達8厘，我們認購不少，並且持有至今，部分更已到期被贖回；隨着去年首季疫情爆發、全球央行大舉減息，過去一年多以來COMMUNITY HEALTH SYSTEMS再次發債的票面息率已降至4厘，吸引力便不如當年般大了」。

他續說，由於COMMUNITY HEALTH SYSTEMS主要業務包括為病人進行手術，而非醫治新冠病毒疫情，去年美國疫情大爆發的確對它的業務構成影響，而今年業務正慢慢復蘇。

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