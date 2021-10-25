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富蘭克林Todd Brighton：踏入加息周期 美股仍可看好

【明報專訊】「富蘭克林入息基金」的基金經理Todd Brighton亦認為，美國聯儲局將於今年底前退市、縮減買債規模，並且有機會於明年下半年開始加息，「美聯儲過去幾個月已與市場充分溝通，表明擬於今年底前退市，此舉料不會為市場帶來意外；美聯儲首次加息的時間，我們覺得較大機會是在2023年，但也有機會是在明年下半年，正因如此，我們估計當局今年底前便有需要開始減少買債，這樣才可預留空間在明年下半年便加息」。

身在美國的Todd Brighton上周五接受電話訪問時表示，由於美聯儲現時每月買債規模高達1200億美元，即一年便買債1.44萬億美元，規模可觀，當中，相當部分屬美國國債，隨着當局今年底前退市、減少買債，美國國債市場購買力亦相應減少，預料會令國債孳息率趨升，例如10年期國債孳息率便有機會由現時逾1.6厘繼續向上，至明年升抵2厘水平，「既然美國現時疫情已受控、經濟重拾正軌，並且可望逐步退出去年3月因應疫情大流行實施的買債計劃，美國10年期國債孳息率回升至2厘屬很正常，在疫情爆發前便曾處於此水平（見圖2）」。

供不應求 美通脹未來半年料續高企

雖然美國10年國債孳息率明年可望升抵2厘水平，對比德國及日本現時接近零息的同年期國債吸引力進一步增加，但Brighton表示，此舉不一定會吸引資金流入美元，他對美匯本季以及明年走勢沒有明確的看法：「我覺得不一定要因為美國或踏入加息周期便看好美元，也要將美國明年GDP按年增長率與全球其他國家比較，美國GDP增長率很大機會已於今年夏天見頂，這樣的話，我不覺得美元會特別處於強勢」。

美國近月通脹高企不下，被投資者視為當地經濟的最大隱憂。Brighton分析，美國去年夏天及秋天不少地區受累疫情被迫封城，不少經濟活動難以正常進行，而隨着當地疫情今年受控，這些被壓制的需求獲釋放，因此通脹按年有較大升幅實屬正常；另外，由於今年以來不少國家仍未走出疫情，當地生產活動仍然停頓，這亦打亂了全球供應鏈，令全球貨品供應減少，未能滿足美國復蘇中的需求，預料此因素短期仍會持續，令美國通脹繼續在高位徘徊。

Brighton認為，由於全球供應鏈近年已鋪得愈來愈長，遍佈不同地區多個國家，這些國家成功控制疫情恢復生產的步伐也不一致，而且也要觀察美國消費者的購買力變化，故Brighton相信要再等6個月的時間，才可以確定是次美國通脹高企到底屬暫時性（transitory）或比較有持續性（permanent）。

經濟佳通脹高 買美股勝買美債

美國通脹明年很大機會仍高於聯儲局2%的政策目標，Brighton指出，雖然聯儲局官員曾表示，若美國經濟運作良好，可以容忍通脹短期高於2%，但當局也要做好兩手準備，假如明年中確定是次通脹周期比較有持續性，便需要加息以壓制通脹。

Brighton強調，他對於美國憑着高科技可以長期壓低通脹仍然十分樂觀，既然美國經濟增長動力持續，以及長期通脹受控，他對於美國股市仍然樂觀，相對美國債券亦有吸引力，因此，截至9月底，「富蘭克林入息基金」持有約70%股票及約30%債券，即使本月以來輕微減持股票以管理風險，股票佔比仍然保持於頗高水平。

投資短年期債券 防範利率風險

由於美聯儲有可能於明年下半年便啟動加息，Brighton表示，目前「富蘭克林入息基金」投資美國債券時會注重管理利率風險，不論是國債或企業債(包括投資級別及高息債)，均會投資存續期(duration)較短的債券。

「富蘭克林入息基金」主要投資於美國股票及債券，目標是在資本增值之餘，也可賺取穩定收益，於1999年7月成立以來，截至今年9月底累積回報為220.99%，今年首9個月回報則達8.46%。

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相關字詞﹕加息 退市 「富蘭克林入息基金」的基金經理Todd Brighton

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