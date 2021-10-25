經濟
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聯儲局料年底退市 兩大基金拆解美股後市

【明報專訊】恒指上周續升795點或3.14%，美股三大指數均升逾1%，當中，道指及標指更創歷史新高，美國聯儲局將於下周中舉行議息會議，預料宣布退市，對港股及美股後市影響重大，今期封面故事專訪2009年至2013年任職美國財政部副助理部長時曾與時任副總統的拜登共事、現職霸菱首席環球策略師及霸菱投資學院總監的柯睿思(Christopher Smart)，以及富蘭克林入息基金」的基金經理Todd Brighton分析最新形勢。柯睿思預測，美聯儲年底前料會退市，開始縮減買債規模，明年夏天便停止買債，並且有可能在明年下半年開始慢慢加息，預測是次收水短期將為市場帶來波動；Brighton認為，目前投資美股首要重視估值，現時看好防守力較強的公用股及醫療股，相對低配估值偏高的科技股。

霸菱柯睿思：加息反映經濟強非通脹飈

去年11月是一個難忘的11月（A November to remember），螞蟻集團在去年11月3日突然叫停上市為中國政府加強監管互聯網行業展開序幕，中國監管升溫的問題今年2月持續發酵，並且在上季成為市場焦點，觸發中資科網龍頭股引領恒指大幅調整，至本月始出現反彈；同樣去年11月3日舉行的美國總統大選，民主黨拜登擊敗爭取連任的特朗普順利入主白宮，上任後隨着成功控制疫情及引領經濟復蘇，帶動美股三大指數大漲小回、屢創新高至今。美國聯儲局將於本港時間下周三及周四（11月3日及4日)召開議息會議，預料將公布退市時間表，包括12月起縮減買債規模，屬今年11月投資市場首要大事件，今期封面故事專訪曾與拜登共事的霸菱柯睿思就此詳細分析。

美國勞工市場改善 支持下半年加息

柯睿思認為：「由於美國經濟繼續強勁復蘇，即使復蘇不平均，聯儲局很可能今年底前開始縮減每月買債規模，當局也早已提及可能於明年夏天某一時點便完全停止買債，除非情况出現明顯變化才再作別論。」

「即使美國聯儲局主席鮑威爾早前曾長篇論述、指減少買債與決定加息屬兩件不同的事，但隨着當地勞工市場持續改善，很可能提供理據令當局在明年下半年開始加息，加息步伐將相當緩慢及按部就班」。

「雖然退市會為市場短期帶來波動，但我們相信做成目前的通脹壓力原因之一是供應鏈出現瓶頸，而這情况將緩和，故聯儲局若真的加息的話，主要反映美國經濟強勁增長，並非通脹飈升」。

今年多項短期因素夾高通脹 明年料有改善

黑石集團私人財富管理推廣部董事總經理孫裕斌本月7日接受「名人樓市論壇」專訪時曾表示，「（美國）加息的誘因便是通脹，通常因為通脹，聯儲局才會放手以略為比較大的幅度去加息」；美國消費物價指數（CPI）於6月至9月均按年增長5.3%或5.4%，屬2008年8月以來增長最快（見圖1），有分析指屬聯儲局急於退市的原因之一。

柯睿思分析，美國近月通脹高企，除了供應鏈出現瓶頸外，另有三項短期因素，這些因素明年預期也會淡化，屆時通脹便會回落，有關因素包括：（1）今年春天大量美國人接種疫苗後、出外報復性購物，以緩解去年因疫情被困在家的鬱悶，但這情况明年料不會重現；（2）美國政府早前因應疫情向國民大舉派錢後，大多數現金救援措施現已停止，藉此鼓勵去年因疫情而失去工作的國民重返職場；（3）能源及商品價格今年以來大漲後，再進一步上升的確定性存疑。

綜合上述分析，柯睿思強調，若美國聯儲局真的在明年下半年開始加息的話，主要反映美國經濟強勁增長，而非通脹颷升。

明報記者 葉創成

[封面故事]

相關字詞﹕退市 難忘的11月(A November to remember) 霸菱首席環球策略師及霸菱投資學院總監的柯睿思

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