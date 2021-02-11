未來資產擬兩年推10隻ETF 冀納大灣區跨境理財通

兩ESG相關ETF 年初至今升逾三成

未來資產現時在全球管理近370隻ETF，資產規模由2017年約200億美元，增至今年9月30日的730億美元。李禎鎬稱，現時在港管理21隻上市ETF，並擬在未來兩年推出約10隻新ETF，涵蓋核心、收入及主題增長等類別，同時有意將ETF納入大灣區跨境理財通及ETF互聯互通的機會。

李禎鎬指出，未來資產已圍繞ESG（環境、社會責任及管治）概念，推出中國電動車及電池ETF（2845）及中國潔淨能源ETF（9809），兩者由年初至今上升32%及35%。純以中國電動車及電池ETF計，自去年1月上市，在19個月內管理資產價值達10億美元。

李禎鎬預料明年會推動更多ESG產品，正在研究題材如氫能、潔淨水等。另未來資產已有虛擬貨幣及區塊鏈技術相關ETF在美國納斯達克上市，會在研究監管機制後，再決定會否在港推出有關ETF。

看好科企持續發展 講究碳中和

近期內地頻出手反壟斷，李禎鎬認為，短期內無可避免影響市場表現，但同時亦有助鼓勵市場更平衡發展，長遠促進結構增長，又稱可見將來科技行業仍然持續發展，並且更講究碳中和。他認為，投資者透過ETF可有更廣濶的投資選擇。