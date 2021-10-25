澳門賭牌諮詢 法律界籲延長賭牌期限

勵駿籲整合衛星場 監管融資操作

周錦輝認為，澳門政府今次諮詢是「重質」但卻不太理會市場經濟，最終或影響博彩業界發展，當中單是提出取消副牌，卻沒有具體兼顧沒有副牌後的生意存續問題，觸發六大博企股價急挫。他又提出建議，由少數業界人士組織成立一家博企，整合管理澳門現有一眾衛星場。

他又表示，政府有必要促使博企在澳門留有儲備，承擔社會責任，不能夠再任人打「空手道」，全部靠借貸投資。他指出，當局有需要進一步監管博企的融資操作，避免有人過度借貸融資作投資，變成恒大（3333）般產生連串債務危機。

布路平：未見博企失興趣

至於澳門MdME Lawyers管理合伙人布路平（Rui Pinto Proen￼a）以書面回覆本報訪問，稱現階段諮詢只是提出建議，並非草案文本，暫時毋須擔心太多。他認為，現存澳門賭業經濟平衡格局有可能因今次修例改變，但暫未見現有經營者表態失去興趣。

布路平認為，澳門博企在過去20年投資高達500億美元，未來還要投資更多去開發貼地的新項目，甚至翻新項目保持競爭力，以幫助分散客源及增加非博彩元素。因此他建議政府可給予較長賭牌批給期，提高博企長期投資意欲，同時定時檢討博企表現，以滿足合規要求及公眾利益。

他又認為，若澳門要吸引更多數碼世代，政府更可向業界提供稅務激勵，鼓勵引進新科技，更重要是改進澳門與世界各地的交通聯繫，以至重遊當地的簽證制度，確保旅客在賭場以外消費及延長逗留時間。

提稅務激勵 鼓勵引進新科技

布路平建議，政府應提供更多激勵措施，鼓勵博企投資更多科技元素吸引不同客群。至於在加強監管博彩中介人方面，他建議可以將內地國策納入一併考慮，要求中介人嚴格遵守澳門法律及不同法律地域的要求，甚至藉此扮演分散客源的功能。