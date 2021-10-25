持大量內房高息債 華置投資虧損未見底

上周折讓七成沽佳兆業債券

華置於上周四（21日）公布，在10月20日及21日連續兩日拋售手上的佳兆業債券，涉及本金總額合共1億美元（約7.8億港元），套現約3372.4萬美元（約2.63億港元），作價較債券面值折讓接近七成，出售完成後，集團仍持有本金總額約1.55億美元（約12.09億港元）的佳兆業債券。集團當時表示，連同出售佳兆業債券，於截至今年12月31日止年度錄得已變現虧損擴大至約2.78億元。

華置過往少有詳細披露所持債券組合，惟根據集團中期報告，截至今年6月底，華置持有估值約43.15億元的債券投資，當中近40億元為內地房地產相關債券。

炒燶恒大蝕逾百億

不過，相比其他內房投資，恒大對華置的財務影響依然是最大。在恒大上周復牌前，華置曾披露由今年8月30日至9月23日期間，已出售合共約2.78億股恒大股份，套現約6.89億元，並因此錄得約34.5億元已變現投資虧損；截至最後公布日期，華置仍持有約4.39%恒大股權，假設以2.95元全數沽出，錄得的已變現投資虧損則會擴大至約104.08億元；惟恒大上周五收市價已跌至2.69元，意味為華置帶來的虧損將進一步擴大。