印度新股暢旺 Paytm集171億

最高估值逾1844億

根據印度媒體報道，Paytm將以約1.47萬億至1.78萬億盧比（即1523.04億至1844.22億港元）的估值上市，定價為每股1.66萬盧比，為2010年Coal India在當地以每股1.52萬盧比上市以來，定價最高。若果該股成功上市，有望成為當地最大的新股集資活動。Paytm的主要股東包括日本SofBank及阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻金服，後者持股7.2%。

Nykaa招股獲「開綠燈」

除了Paytm之外，當地的美妝公司Nykaa亦獲印度證券及交易委員會「開綠燈」，今次上市計劃，Nykaa招股價每股介乎1085至1125盧比，最高估值可達71億美元，大股東兼前投資銀行家Falguni Nayar（法爾貢尼·納亞爾）的身家或因此達到35億美元。

私募基金TPG及Steadview Capital更為是次Nykaa上市的幕後推手。印度近期頻頻有新股招股，相比曾經熱鬧一時的香港新股市場轉吹淡風，大異其趣。