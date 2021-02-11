期貨合約買爆上限 比特幣ETF或現追蹤誤差

須滾動式轉倉 避超額持倉

Proshares比特幣策略ETF現時管理資產逾10億美元，其上市首兩日，已經在10月份的比特幣期貨持有近1900張合約，並累積1400張11月份期貨合約，但若11月到期合約持倉再增500張，便有機會觸發交易所規定上限。雖然滾動式轉購遠期合約可以迴避大額持貨限制，但彭博引述顧問公司The ETF Store總裁Nate Geraci指出，因為需要付出成本去將合約持續轉期，會削弱此ETF有效追蹤比特幣市價的能力。

根據芝交所最新安排，自11月起，將每個月期貨合約持倉上限提高至4000張，在最後3個交易日，將上限縮減至2000張，料新做法有助紓解比特幣ETF操作上的壓力。但摩根大通策略員指出，市場對比特幣ETF的高度需求，或扭曲衍生工具的運作，進一步扯高轉倉成本。