聯儲局鮑威爾：貿然加息損就業增長

鮑威爾指出，目前的風險在於，高通脹率會令影響產品價格和工資的廠商，對未來通脹預期提高，若局方發現通脹率可能持續高企，將肯定會動用工具來保證物價穩定。不過他認為，目前最可能出現通脹隨着供應鏈問題緩解而回落，當局行動時同時會考慮，對充分就業目標的影響。

市場已預期聯儲局將於下月初的議息會議宣布減少買債，因為通脹向上，市場加快對美國升息時間的預期，以聯邦基金利率期貨計算，上周五市場預期美國在明年9月加息的機率為44%，高於10月初時的26%。Renaissance Macro Research經濟學主管Neil Dutta表示，鮑威爾似乎不擔心就業，而更擔心的是通脹問題。

Intel季績遜預期 股價挫逾11%

供應鏈問題亦影響個別企業表現。Intel（美：INTC）上周四收市後公布的第三季業績差過市場預期，周五股價急挫11.68%。公司指晶片短缺影響手提電腦銷量，其他電腦零件供應出現問題，收入佔比最大的客戶運算部門，季內收入按年跌2%，管理層預期晶片短缺在明年會有改善，但要到2023年才結束。