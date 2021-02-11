星凱爆代理打架 中原美聯報警 發展商曾叫停銷售 昨次輪賣出210伙

明報記者 甘潔瑩

星凱．堤岸昨日早上進行次輪銷售，不少準買家一早到達銷售處現場排隊等揀樓，過程流暢，惟昨日下午約4時許，銷售突然暫停，據悉，有代理因揀樓問題而打架，發展商中洲置業營銷策劃總監楊聰永及其他職員曾嘗試制止，惟未能成功，售樓處場面混亂。事件發生後，大批警察人員到場調查，部分警員更手持盾牌。

中洲置業楊聰永及職員嘗試制止

警方表示，昨日下午6時許接獲報案，九龍灣宏照道19號有人打交，警員到場調查，當中一人受傷送院。

中原地產表示，已就事件報警處理，被打同事將送院驗傷，將會嚴肅處理嚴正追究，並譴責同業一切暴力行為。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，非常關注事件，事件中多位員工受襲 ，已報警處理，並譴責任何暴力行為，如有行家違規，保留追究權利，以保障員工及客戶。他重申，該行重視行業操守，不容違規行為。

地監局：倘涉暴力罪行被定罪 會釘牌5年

地產代理監管局回覆稱，該局非常關注有關事件，正向警方及有關發展商了解事件作出跟進。地產代理從業員必須自律，其公司亦必須為其員工的不當行為負責，該局會對被證實違規的代理進行處分。持牌人因觸犯涉及暴力的罪行而被定罪，其牌照不但會被撤銷，並會於5年內不會獲重新發牌。倘若有關人士沒有牌照，其牌照申請亦會於5年內不會獲批，僱用他們的地產代理公司亦有機會被處分。

據悉，星凱．堤岸昨全日售210伙，佔昨日可供發售的62%，其中應屆馬王（金鎗六十）練馬師呂健威斥資950萬元購入低層J室，實用552方呎，兩房連儲物室間隔，折合實呎17,210元；據悉，有關物業是贈予他女兒。

海茵莊園首日收逾千票 超購2.2倍

另一方面，九建大型新盤海茵莊園，昨日起對外開放示範單位，並接受認購，據悉，昨收逾1000票，以首張價單312伙計，超額認購2.2倍，據悉，發展商有意短期內加推應市。另九建伙拍經絡按揭轉介推低息高成數按揭，全期利息低至H加1.3厘，上限為P減2.75厘，封頂息率為2.5厘，最高可享現金回贈1.4%。