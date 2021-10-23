將軍澳海茵莊園主打迷你戶 吸上車客

明報記者 陳寶恩

攝影 曾憲宗

海茵莊園毗鄰長實（1113）發展的峻瀅，前臨環保大道與日出康城相對望。項目單位總數1556伙，標準戶型中，開放式戶實用203至245方呎，提供368伙；1房戶實用280至321方呎，提供1021伙，以上兩款戶型佔全盤近九成。標準2房連儲物房單位，實用402至428方呎，共120伙、佔項目單位總數7.7%。

單位總數1556伙 九成屬開放式及1房戶

項目設有47伙特色戶，面積最細是實用183方呎的開放式連平台特色戶，屬將軍澳私宅最細。項目亦有實用面積逾800方呎的3房特色戶，惟僅提供4伙。由於單位數量眾多，標準樓層的單位數量甚多；以第2座為例，每層設32伙、惟住戶可用升降機為3部，即平均逾10戶使用一部升降機。

項目示範單位已曝光，其中1房戶以2座18樓C8室為藍本，實用面積284方呎。連裝修示位走熱帶雨林設計，客廳牆身採用粉紅色璧畫，放置南洋地區常見的藤椅及白色餐枱。設計師將廳、房之間牆身拆除，改用玻璃幕牆分隔，增強單位空間感。主人房同樣採用淺色調為主，雙人牀靠牆放置，牀尾位置仍有空間放置小型梳化；浴室同樣熱帶雨林風格，牆身及地板均鋪上人造草，放置一個小浴缸。

從無改動交樓標準示位可見，單位採用開放式廚房設計，配套家電齊備；入門左方為浴室，屬無窗黑廁，右方為開放式廚房。客飯廳呈長形格局連22方呎露台，主人房間隔尚算方正。

樓層高度3.5米 可打造閣樓

另外，開放式示範單位以2座18樓C3為藍本，實用面積217方呎。由於單位樓層高度3.5米，設計師利用垂直空間打造一個閣樓，上方是寢區，放置有雙人牀；下方為消閒區，放有梳化和電視機，旁邊就為開放式廚房。值得留意，上述單位是全盤唯一連閣樓裝修出售。2房戶設有無改動示範單位，以2座18樓D9室為藍本，實用面積402方呎，從入門口位置經過玄關位，前方為開放式廚房，客飯廳外連22方呎露台，以及一間睡房及浴室；另一邊為主人房及儲物室，適合小家庭居住。不過，主人房對正開放式廚房，料油煙或會影響房間。

海茵莊園前臨環保大道，常有重型貨車途經，料中低層單位或受汽車聲浪影響；另項目毗鄰污水處理廠，空氣質素需留意。

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