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2021年10月23日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
海茵莊園折實均呎破2萬康城新高 開放式戶389萬起 區內13年最低入場費
#LYOS開放式戶202呎起設浴缸 近年罕見
騰訊音樂彭迦信5350萬「首置」購御林皇府洋房
CCL四大指數四連跌 兩年來首見
廣播道住宅地收17份標書
恒大︰10年不買地 轉型新能源汽車 最後關頭償還6.5億元債息 暫免違約
本港9月CPI升1.4% 遠低預期
華為中芯列黑名單後 仍獲美數百億美元技術出口
外資淨買A股 連續兩日破百億元人幣
麗展去年虧損收窄28%
蘋果汽車被指電池供應談判破裂
招行房地產不良率急升0.22百分點 稱相關貸款資產質量「在可控範圍」
財匯局修例通過取代會計師公會職能
強積金DIS開支上限再下調至0.1%
匯豐：8月信用卡消費按年增三成
中國電信首3季多賺近25％
神華首3季賺412億人幣 按年增26.7%
大家樂盈警 中期純利料減半
維達收入增長放緩 上季EBITDA跌近兩成
SNAP股價暴跌逾25% 預警蘋果私隱新政影響收入 fb等受拖累
聯儲局頒布新規 禁高官買個股
特朗普新社交平台擬注入 DWAC兩日勁升8.43倍
陸振球：搬碼頭建屋 更勝明日大嶼北部都會
周末睇樓好去處
將軍澳海茵莊園主打迷你戶 吸上車客
步行往康城站需時10餘分鐘
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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