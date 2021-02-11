特朗普新社交平台擬注入 DWAC兩日勁升8.43倍

周四成交139.46億美元 美股第二多

DWAC周四成交額達139.46億美元，為美股成交額第二多的個股，僅次於近日做好的Tesla（美：TSLA）的280億美元，較蘋果（美：AAPL）91.54億美元成交額為高。DWAC在周四交易時段有超過4.7億股易手，相對公布合併消息前的10日，平均成交量只有15萬股。

市場同時尋找其他特朗普概念股炒作，手機雲服務商Phunware（美：PHUN）在去年美國總統大選期間，為特朗普陣營提供與支持者溝通的手機應用程式服務，周四股價急升45.71%，昨日盤前亦最多再升3.8倍，開市初段大升超過10倍。去年選舉時禁封特朗普社交賬戶的Facebook（美：FB）和Twitter（美：TWTR），則受Snap（美：SNAP）廣告收入低於預期拖累，分別下跌3.79和2.89%。

彭博社指，DWAC引起Reddit討論區的wallstreetbets版的散戶興趣，推動股價上升。DWAC在過去1日於討論區獲支持的程度，堪比今年1月時的GameStop（美：GME）和AMC娛樂（美：AMC），DWAC亦是在美股即日短炒聊天室Stocktwits，獲最多討論的股票。

（綜合報道）

[國際金融]