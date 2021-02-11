SNAP股價暴跌逾25% 預警蘋果私隱新政影響收入 fb等受拖累

聯儲局主席鮑威爾昨表示，供應鏈的限制惡化，反映其對通脹的憂慮。受供應鏈及勞動力所限，美國10月Markit製造業PMI初值降至59.2，創3月以來低位。

美股三大指數午夜前下滑，以科技股為主的納指跌逾1%。不過特斯拉（美：TSLA）上季利潤急增，股價在午夜前逆市破頂，高見910美元。

特斯拉逆市破頂 高見910美元

蘋果的iOS 系統4月引入「App Tracking Transparency」（應用程式追蹤透明）的功能，要求軟件在徵求iOS用戶同意後才能收集數據。Snap表示，雖然已預計業務會受到一定程度的影響，但蘋果提供的新測量方案沒有達到預期效果，讓廣告合作伙伴更難衡量和管理在iOS的廣告活動。Snap表示，現正自行開發新的工具，希望幫助廣告合作伙伴實現目標。

軟件分析提供商Flurry的數據顯示，只有16%的美國iOS用戶同意被收集數據。部分市場人士表示，投資者之前低估了蘋果修改私隱政策對數碼廣告行業的影響。

僅16%美國iOS用戶同意被收集數據

投行Truist Securities表示，缺乏用戶的第一手數據是Snap的弱點，這正是業務成功所必要的。Snap預計第四季收入將介乎11.7億至12.1億美元之間，高於去年同期的9.11億美元，但遜於分析師預期。Snap上季收入按年增長57%至10.7億美元。虧損由去年同期的2億美元，收窄至7200萬美元，虧損比分析師預期少。

此外，由於零件短缺影響了電腦發貨，加上中國整頓遊戲行業，拖累了伺服器的晶片銷售，英特爾（美：INTC）上季收入增長比預期慢。由於研發及興建新晶片廠的開支增加，英特爾警告未來兩、三年毛利率將由目前的56%，下滑至介乎51%至53% ，其股價午夜前挫逾一成。

為應對國際反壟斷機構的監察，Alphabet旗下的Google Play應用程式商店再次減價，明年起軟件的訂閱服務佣金將降至15%，此前的佣金是首年30%，續期才降至15%。電子書和串流音樂等訂閱服務的佣金，最低降至10%。

Google Play應用程式佣金

減至15%

Google今年3月也曾宣布，把軟件開發商透過應用內購買（in-app purchases）賺進的首100萬美元收入的佣金，由30% 降至15%，與蘋果（美：AAPL）的減價做法一致。不過再次減價的Google，跟蘋果一樣無意下調對受歡迎遊戲開發商的抽佣比例。由於遊戲軟件收入大多來自應用內購買，而並非訂閱，當其收入超過100萬美元後，仍需向Google支付三成佣金。

（綜合報道）

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