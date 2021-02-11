神華首3季賺412億人幣 按年增26.7%

按合同種類劃分，通過長期協議、現貨及坑口價銷售則近3.61億噸，按年增長11.8%；每噸平均價為537元，按年上升32.9%；內地銷售佔比98.6%，按年減少0.8個百分點。發電業務方面，雖受惠於售電量增長，致首三季收入按年增長27.2%，達到453.19億元，但是燃煤採購價上漲，則致毛利按年大減40.9%至52.07億元。

招金首3季淨利潤急跌96%

招金(1818)方面，截至9月底止首三季營業收入為53.63億元，按年減少7.55%；淨利潤只有3492.07萬元，按年減少96.08%；經營活動產生的現金流量淨額則達8.68億元；現金及現金等價物則淨增加16.73億元。該集團昨日收市報5.7元，升0.53%。