強積金DIS開支上限再下調至0.1%

在條例草案通過之前，強積金DIS基金的管理費上限為0.75%，而實付開支上限為0.2%，即大部分的DIS基金（核准匯集投資基金除外）合共不會向成員收取超過0.95%的費用。而昨日通過新例後，相關收費上限降至0.85%。

修訂條例同時訂明積金易平台的運作框架和強制使用、確保因精簡行政工作流程而節省的成本得以直接轉移至計劃成員的機制、不同單位的角色和責任。

許正宇：

積金易平台助實行「全自由行」

積金局主席劉麥嘉軒表示，《條例草案》獲得通過，標誌着積金易平台項目實施過程中另一個重要里程碑。積金易平台將會把強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，提升強積金制度的運作效率，從而創造進一步下調收費的空間，令強積金計劃成員受惠。財經事務及庫務局長許正宇指出，積金易平台亦將有助實行「全自由行」，同時開拓新措施和功能的可行性。政府、積金局及積金易平台有限公司正全力進行積金易平台的構建工作，目標是最快於2022年底完成硬件和軟件的建設，2023年開始有序地強制使用，2025年左右全面運作。