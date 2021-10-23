財匯局修例通過取代會計師公會職能

財匯局表示，會計師公會將繼續擔當專業組織角色，負責會計師註冊和有關專業資格及培訓的職能，並就會計師設定專業標準和持續專業發展的要求。不過，財經事務及庫務局長許正宇昨日表示，隨着財匯局在新制度下的職能擴大，日後該局除了履行獨立的規管職能外，亦將同時加強自身推動行業發展職能的相關工作，包括培訓專業人才、強化持續專業進修等。

稱會計師公會將續擔當專業組織角色

許正宇並稱，在改革實施首年，政府將豁免收取發牌及註冊的費用，豁免期過後的首數年間，政府也計劃將費用凍結在不高於公會現正收取的相關水平。財匯局在執行擴大職能初期，因政府豁免以及凍結申請費用而導致的額外支出，將運用政府早前提供的種子資金餘額支付。他同時透露，將設立法定諮詢委員會，由會計業內人士、服務使用者和其他持份者組成，向財匯局提供意見。

財匯局早於2006年成立，當時僅負責調查上市公司及其核數師的失當行為，經過多年來與公會的拉鋸後，終在2019年獲賦予更大權力，有權就上市公司核數師進行查察、調查和紀律處分，以及監督公會法定職能（見表）。至昨日再通過新例進一步擴權。