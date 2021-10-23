蘋果汽車被指電池供應談判破裂

寧德時代和比亞迪所開發的磷酸鐵鋰（LFP） 電池，成本較以鎳、鈷作為關鍵材料的鋰電池低，特斯拉（美：TSLA）也準備廣泛應用。消息人士曾表示，蘋果較喜歡LFP電池技術。消息稱，由於與兩家中國企業的談判陷於停滯，蘋果也在考慮與日本電池製造商合作，在本月派了一批職員前往日本。據悉，松下（日：6752）是蘋果考慮的公司之一。

比亞迪寧德拒設專屬團隊美設廠

兩名消息人士稱，比亞迪在加州蘭開斯特（Lancaster）設有一座LFP電池廠，但拒絕建造新工廠和團隊，專門為蘋果供應產品。

一名直接了解談判的知情人士則表示，由於中美關係緊張以及成本問題，令寧德時代不願在美國設廠。消息又稱，寧德時代因難以找到足夠的人手，因此不可能成立專門的團隊與蘋果合作。

寧德時代向路透社提供的一份聲明，否認了一些信息。寧德時代表示，正評估在北美生產的可能性，並表示有為每個客戶設立專屬團隊。