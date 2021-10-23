麗展去年虧損收窄28%

股東應佔虧損20.88億 不派末期息

該集團眾部門中，撇除公平值減值因素，收租部門錄得利潤達8.75億元，按年增長2.83%。酒店部門虧損略減，仍虧損達3.4億元；餐飲部門則虧損減少19.58%，虧損達8891.9萬元；電影及電視節目業務、戲院營運業務及包括橫琴創新方的主題公園業務，則分別虧損9501.9萬元、1.52億元及4.44億元。

麗展表示，在業績期後，於9月份在港收購何文田窩打老道116號一幢三層高大廈，預期交易將於2022年年中以交吉完成，擬將該地皮重建為總建築面積約46,000平方呎的住宅單位。觀塘恒安街項目的住宅單位則將於明年上半年開始預售。截至今年10月17日，麗展亦已售出藍塘傲76個停車位，銷售所得款項總額約為2.069億元。麗豐旗下上海五里橋項目之建築工程已告竣工，該項目提供之28個住宅單位及43個停車位，年內已售24個住宅單位及27個停車位，貢獻總營業額約8.639億元。