外資淨買A股 連續兩日破百億元人幣

單日規模創近4個月以來最多

恒指則連升4周，本月以來已累升逾6%。昨日繼續在26,000點附近上落，收報26,126點，微升109點或0.42%，成交額達1243億港元。截至昨晚10時半，恒指即月夜期報26,202點，高水75點。

國指昨收報9356點，升0.9%。恒生科指收報6754點，升1.78%。比亞迪（1211）創上市新高，見296.8元，收報295.4元，升4.75%。下周一公布第三季業績的匯控（0005）收報46.5元，無升跌。

恒指全周累升3.14% 連升4周

總結全周，恒指累升3.14%或795點，升幅是2月5日後最大，而且連升4周，是近9個月最長。本周表現最佳的藍籌是阿里健康（0241），累升18.42%，龍湖（0960）累升13.53%居次，安踏（2020）亦累升一成。中石油（0857）表現最差，本周累跌3.23%。