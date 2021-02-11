本港9月CPI升1.4% 遠低預期

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在9月份的按年升幅（即基本通脹率）為1%，亦較8月份的1.2%低，主要是由於在去年9月上調公營房屋租金的影響消失和外出用膳及外賣費用升幅收窄所致。

細分甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為1.6%、1.2%及1.3%，而8月份的相應升幅則分別為2.2%、1.3%及1.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為0.9%、0.9%及1.2%，在8月份的升幅則分別為1.5%、1%及1.2%。

電力燃氣及水升幅最大 達23.6%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，9月份錄得按年升幅最多為電力、燃氣及水，升幅達23.6%；衣履有8.7%；交通達5.4%；外出用膳及外賣亦升2.8%；耐用物品則升2.2%；基本食品升1.3%，雜項服務升0.9%。按年錄得跌幅的類別分別有雜項物品，下跌2.1%；住屋則跌1.4%；煙酒跌0.6%。

政府發言人表示，9月份基本消費物價通脹率緩和至1%，這是由於去年同月上調公營房屋租金的影響消散，以及外出用膳及外賣價格的按年升幅因基數效應而收窄。同時，消費物價指數許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微，儘管電力及衣履的價格升幅在能源成本飈升及本地消費需求改善下加快。隨着經濟持續復蘇和進口價格上升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，展望基本通脹在今年餘下時間應維持大致溫和。