恒大︰10年不買地 轉型新能源汽車 最後關頭償還6.5億元債息 暫免違約

明報記者 方楚茵

恒大昨日舉行「復工復產專題會」，據內媒報道，許家印在會上指，恒大的房地產的銷售規模要從去年的7000多億元人民幣，10年內要壓降到每年2000億元人民幣左右，期間原則上不買地。在銷售下降的同時，許家印說，10年內完成由房地產向新能源汽車的產業轉型。

頭等大事復工復產 才能兌付及還款

不過，「復工復產保交樓」是恒大當前的頭等大事。許家印指出，只有恢復銷售和經營，「才能向業主交樓，才能解決上下游合作伙伴的商票兌付，才能完成財富產品的兌付，才能逐步歸還金融機構的借款」。據彭博社統計，即使恒大能償還8353萬美元債息，直至明年1月，單計境外債券，集團尚有8.84億美元（68.9億港元）（見表1）的應付債息。最近的一筆就在下周。集團一筆2024年到期的美元債，原本需於9月29日付息4517萬美元（3.52億港元），當時所獲得的30天寬限期將近屆滿，相信市場對此最為關注。此外，恒大亦將有三筆需於10月11日付息的美元債，合計票息多達1.4813億美元，同樣未支付。恒大則在深交所披露，其所發行的美元債券利息到期後有30天寬限期。截至昨日，今年9月及10月到期的公募美元債券利息的寬限期未滿。集團重申，將盡力爭取與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案。

最快下周又有一筆美元債息到期

集團早前擬出售恒大物業（6666）失敗，曾傳出會接手恒大物業的萬科（2202），據內地傳媒引述其主席郁亮昨於一會議上表示，「行業冬天來了，大家都冷，首先要自己解決自己過冬問題，救人先要保證自己的安全」，又指會積極想方設法，在能力許可下做一些對行業有利的事情。

萬科郁亮：行業嚴冬 救人先自保

恒大成功還息的消息加上近日人行及銀保監先後「出口術」穩定樓市，恒大昨日曾升7.8%，收市仍升4.26%；恒大汽車（0708）升4.66%，恒騰網絡（0136）升2.8%，恒大物業升1.7%。其他內房昨亦顯著做好（見表2），當中融創中國（1918）升8.37%，奧園（3883）及禹洲（1628）均升超過7%。