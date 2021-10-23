廣播道住宅地收17份標書

最高估值近16億 呎價2.2萬

中原測量師行張競達表示，廣播道地皮接獲17份標書，反應高於市場預期，相信地皮位處傳統豪宅區，供應罕有。值得留意，地皮鄰近交通繁忙的龍翔道，或有噪音問題，不過景觀相對開揚，預計項目將發展中型單位為主，加上廣播道一帶物業屋苑樓齡普遍超過20年，較新的住宅項目如尚御及逸瓏，樓齡亦已10年，故是次再有廣播道住宅地推出，具一定吸引力，加上投資額不算大，風險較低，吸引不少中小型發展商參與。

前香港電台教育電視大樓地皮面積2.39萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約7.16萬方呎，預計提供80個住宅單位，市場估值約7.81億至15.75億元，每方呎樓面地價約介乎1.1萬至2.2萬元。

灣仔友邦大廈擬重建逾25萬呎商廈

友邦早前就位於灣仔司徒拔道1號、即友邦大廈舊址，向城規會申請重建綜合用途大廈，據城規會文件顯示，坐落於商業地帶，面積約4.25萬方呎，申請人擬以6倍地積比率發展，計劃重建為一幢18層商廈，另設4層地庫停車場，總樓面約25.4萬方呎，最快2023年底落成。