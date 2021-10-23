騰訊音樂彭迦信5350萬「首置」購御林皇府洋房

土地註冊處顯示，上水御林皇府雙號屋，實用面積4048方呎，5房連3套房及工人套房間隔，本月初以5350萬元易手，實呎13,216元。買家為彭迦信（PANG KAR SHUN CUSSION），與騰訊音樂娛樂集團執行董事長的姓名相同，料為同一人，並以「首置」身分入市。原業主2017年4748萬元購入，持貨約4年，帳面獲利602萬元，物業升值約13%。

5房3套間隔 實呎13216元

除新界北洋房外，市區豪宅亦錄成交。市場消息指，跑馬地禮頓山高層B室，實用面積1240方呎，屬3房連套房間隔，連車位以6500萬元易手，實呎52,419元。原業主為TWELVE PLUS FOUR LIMITED，公司董事呂淑琪（LU SUK KI KATHERINE）及阮呂淑君（YUEN LU SUK KWAN），與呂明才家族成員的姓名相同，料為該家族成員；二人2002年透過公司以1571.37萬元購入物業，持貨21年，帳面獲利4928.63萬元或約3倍。

呂明才家族6500萬沽禮頓山3房戶

值得一提，呂明才家族成員近期再度活躍於物業市場，其中阮呂淑君早前斥資約4300萬元，購入黃竹坑港島南岸1期晉環一個4房特色單位。

另外，商舖市場方面，近年頻頻沽貨的佳寶集團，再度沽出持有商舖。土地註冊處顯示，九龍城衙前塱道66號御門前地下C舖，上月下旬以9000萬元易手，以面積2343方呎計，呎價3.84萬元。原業主為萬立國際有限公司，公司董事為林曉毅及林凱欣，前者是佳寶食品超級市場創辦人，他2013年9386萬元購入，持貨約8年，帳面蝕386萬元或4%。

佳寶9000萬蝕沽衙前塱道舖

可留意的是，佳寶2014年以1.325億元購入毗鄰A舖，面積4321方呎，並在去年以1.3億元沽出商舖，帳蝕約250萬元或2%。換言之，佳寶沽出商舖帳蝕共636萬元。