LYOS開放式戶202呎起設浴缸 近年罕見

KENNEDY 38上樓書 開放式207呎起

最細單位位於1B座5樓B或C室，實用面積只有202方呎，屬開放式戶。比較特別的是，雖然單位細小，但浴室罕有地設有浴缸（見圖），是開放式戶近年罕見。項目車位有61個，以全盤341伙計，每5.6戶爭1個車位。

港島新盤登場。新地（0016）等發展的西環堅尼地城KENNEDY 38昨上樓書，位於卑路乍街38號，單幢式設計，設341伙，包括開放式戶100伙，實用面積229至264方呎；1房戶200伙，實用面積287至332方呎；2房戶25伙，實用面積456方呎。

KENNEDY 38另設16伙特色戶，實用面積207至1000方呎。最細單位為2樓G室，實用面積207方呎開放式戶，連38方呎平台。新地代理副總經理唐錦江指，項目最快下周開示位，料下月初推售，特色戶將招標推。

HENLEY III加推45伙 折實587萬入場

恒地（0012）啟德THE HENLEY III昨日加推4號價單共45伙，實用面積229至778方呎，開放式至3房戶，折實587.48萬至2433.9萬元，折實實呎24,188元至31,941元，折實均呎28,343元，發展商指比上批貴約1%，預計下周末開售。THE HENLEY系列累售約400伙，套現逾42億元。昨日新盤市場錄約7宗成交，其中新地Wetland Seasons Bay 1期別墅WV9 1樓A室，實用面積795方呎4房套房，成交價1208.8萬元，實呎15,205元。