經濟

香港地產

嘉熙業主趕移民 持貨逾3年蝕10萬

【明報專訊】政府公布大埔白石角擬建鐵路站後，區內二手屋苑交投雖然加快，但卻錄得有業主蝕使費離場個案。美聯市務經理（銷售）廖雅章表示，白石角嘉熙6座低層H室，實用面積248方呎，開放式戶，附設露台，向北享園景，新近獲一名投資客在無睇樓下，連租約以527.8萬元易手，實呎21,282元，為區內近2個月來首錄開放式戶成交。

據悉，單位現時月租1.08萬元，新買家料可享2.45厘回報。原業主2018年6月以525.4萬元一手購入，由於近日準備移民賣樓，3年間帳面近平手離場，即使扣除近半年租金收入約6.5萬元，實蝕使費約10萬元離場。

美孚凶宅鄰戶760萬沽 3年蝕52萬

老牌屋苑美孚新邨本月暫錄12宗成交，平均實呎13,255元，繼上月錄得二手蝕讓後，近日再錄蝕讓成交。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨二期吉利徑19號中低層C室，毗鄰為凶宅，2001年曾發生凶案；今次易手單位原則2房，望內街，實用面積638方呎，以760萬元售，實呎11,912元。原業主2018年7月812萬買入，帳面蝕52萬元或6%。

市場消息指，過去屢現蝕讓的上水歌賦嶺，楊柳徑一幢單號洋房，實用面積1798方呎，以約2150萬元沽，實呎11,958元。原業主姓名屬普通話拼音登記，料為內地人，2012年2951萬元購入，帳面蝕約801萬元或27%，若連同使費料實蝕約950萬元或約32%。

世紀21投放2000萬拓展Q動力

早前宣布改以特許經營店模式運作的Q房網，部分員工加盟世紀21，並命名為「世紀21Q動力」。世紀21表示，將投放2000萬元拓展品牌，主攻豪宅市場。世紀21行政總裁吳啟民稱，以「世紀21Q動力」作營運，接手6至7間分行、約12至13個團隊，目前暫有200人加盟Q動力。Q動力成立後，世紀21香港特許經營店數目將由逾110多間，增加至120間，希望團隊人數可由現時2000多人增至3000人。

相關字詞﹕世紀21 Q動力 世紀21 曉峰園 美孚新邨 嘉熙 白石角

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