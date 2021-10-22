嘉熙業主趕移民 持貨逾3年蝕10萬

據悉，單位現時月租1.08萬元，新買家料可享2.45厘回報。原業主2018年6月以525.4萬元一手購入，由於近日準備移民賣樓，3年間帳面近平手離場，即使扣除近半年租金收入約6.5萬元，實蝕使費約10萬元離場。

美孚凶宅鄰戶760萬沽 3年蝕52萬

老牌屋苑美孚新邨本月暫錄12宗成交，平均實呎13,255元，繼上月錄得二手蝕讓後，近日再錄蝕讓成交。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨二期吉利徑19號中低層C室，毗鄰為凶宅，2001年曾發生凶案；今次易手單位原則2房，望內街，實用面積638方呎，以760萬元售，實呎11,912元。原業主2018年7月812萬買入，帳面蝕52萬元或6%。

市場消息指，過去屢現蝕讓的上水歌賦嶺，楊柳徑一幢單號洋房，實用面積1798方呎，以約2150萬元沽，實呎11,958元。原業主姓名屬普通話拼音登記，料為內地人，2012年2951萬元購入，帳面蝕約801萬元或27%，若連同使費料實蝕約950萬元或約32%。

世紀21投放2000萬拓展Q動力

早前宣布改以特許經營店模式運作的Q房網，部分員工加盟世紀21，並命名為「世紀21Q動力」。世紀21表示，將投放2000萬元拓展品牌，主攻豪宅市場。世紀21行政總裁吳啟民稱，以「世紀21Q動力」作營運，接手6至7間分行、約12至13個團隊，目前暫有200人加盟Q動力。Q動力成立後，世紀21香港特許經營店數目將由逾110多間，增加至120間，希望團隊人數可由現時2000多人增至3000人。