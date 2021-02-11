Wetland 2期批預售 #LYOS料下周開價

雷霆強調，集團一向以市價定價、屬買家可接受價錢，而新施政報告出台、公布北部都會區規劃後，新界西北區樓價可獲看高一線。新地代理總經理胡致遠補充，項目第2期由8座6層高別墅，以及兩座約10層高大廈組成，提供388伙，實用面積約270至800方呎，提供開放式至4房，共7款不同戶型。至於Wetland Seasons Bay 1期累售1100伙，累現逾80億元。

#LYOS花園複式戶採招標發售

此外，長實（1113）元朗洪水橋新盤#LYOS亦加快推盤部署，長實高級營業經理楊桂玲表示，#LYOS樓書將於24小時內公布，預計下周開放示位，提供1房及2房戶型，並公布首張價單，涉及不少於69伙，包括少量前庭花園戶，考慮讓該批特色戶買家優先認購，至於花園複式戶則採招標發售。楊又補充，項目提供58個前庭花園戶，分布5座大樓地下，包括18伙開放式、22伙1房及18伙2房戶。實用面積介乎216至483方呎，連53至485方呎花園。每戶設獨立大閘、專屬門號及信箱。

10月焦點新盤、中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸，上周六及日（16及17日）開售首輪共536伙，首日沽271伙，成交紀錄冊顯示，項目散客認購迄今沽191伙，當中96伙的買家採建築期付款法（最高11%直減折扣），佔比50%；85伙的買家採120日付款法（最高15%直減折扣），佔比45%。另外10伙的買家採360日付款法（最高12.5%直減折扣），佔比5%。項目現累售約462伙，佔首輪單位約86%。

海日灣II特色戶1643萬沽 實呎1.7萬

另外，億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣II，昨售出12座地下A室特色戶，實用面積962方呎、採3房間隔，另連582方呎花園，透過招標以1642.6萬元沽、實呎17,075元。海日灣II本月迄今累售6伙、套現約1億元。