經濟

香港地產

兒科醫生李家仁3500萬沽灣仔舖 56年升178倍

【明報專訊】除了多名城中名人近月積極買賣豪宅外，疫情緩和下，舖位市道稍有好轉，亦有名人趁勢售出舖位套現。土地註冊處顯示，灣仔軒尼詩道173號地舖，上月以3500萬元售出，該舖原由祁姓業主於1965年以19.5萬元購入，至2005年轉名至著名兒科醫生、並以《小明上廣州》一系列兒歌闖出名堂的李家仁（Lee Ka Yan David）名下，最新成交價較56年前售價高出3480.5萬元，物業升值178倍。舖位由Kimerson Limited購入，公司董事包括投資者施正懷等。

「賣菜天后」5828萬購宏德居舖

另一方面，有投資者趁旺市購入商舖，擬作自用舖。土地註冊處資料顯示，柴灣宏德居B座地舖68至70號、87至89號，面積約2400方呎，在本月初以5828萬元易手，呎價約2.43萬方呎，買家為勝皇投資有限公司，公司董事是被喻為「賣菜天后」的簡利珍（JIAN LIZHEN）。

上述單位原業主為資深投資者元雪全透過滙原置業有限公司持有，2014年以5200萬元購入該舖，持貨約7年，帳面獲利628萬元或12%。

翻查資料，簡利珍近年以經營直銷蔬菜建立「家農蔬果」，疫後更積極購入民生舖作自用，如去年6月斥資4700萬元購入北角春秧街明秀大廈地舖，呎價3.9萬元，並於今年斥資5000萬元購入天水圍天瑞路88號俊宏軒地下L19及L20地舖。

相關字詞﹕簡利珍 家農蔬果批發專門店 《小明上廣州》 李家仁

上 / 下一篇新聞

滴滴等3中概股 被指遭勒令回港上市 分析料或減監管壓力 股價早段做好
滴滴等3中概股 被指遭勒令回港上市 分析料或減監管壓力 股價早段做好
海外股東劈價賣股 字節跳動估值兩月跌一成
海外股東劈價賣股 字節跳動估值兩月跌一成
微創機器人首日招股 孖展超購45倍
微創機器人首日招股 孖展超購45倍
恒大合生續罵戰 復牌股價榮辱互見
恒大合生續罵戰 復牌股價榮辱互見
銀保監：恒大危機僅「個別企業問題」
銀保監：恒大危機僅「個別企業問題」
控THE ONE違契追租 百老匯戲院索償710萬
控THE ONE違契追租 百老匯戲院索償710萬
港交所A股期貨ETF首發 全屬內地基金 華夏南方易方達滙添富產品獲批 規模達320億人幣
港交所A股期貨ETF首發 全屬內地基金 華夏南方易方達滙添富產品獲批 規模達320億人幣
北水回歸 本月8交易日淨流入逾百億
北水回歸 本月8交易日淨流入逾百億
陳坤耀：港應確保「中介人」角色及優勢
陳坤耀：港應確保「中介人」角色及優勢
中港簽備忘 兩地金融沙盒對接
中港簽備忘 兩地金融沙盒對接
匯豐調查：逾六成企業增人力資源投放
匯豐調查：逾六成企業增人力資源投放
宏利上半年自願醫保 佔新做醫保保費七成
宏利上半年自願醫保 佔新做醫保保費七成
Animoca Brands增持虛幣平台Kikitrade
Animoca Brands增持虛幣平台Kikitrade
彭博：凱雷霸菱亞洲等競購卓佳
彭博：凱雷霸菱亞洲等競購卓佳
金沙：有信心續牌 擬再投資澳門 上季經調整EBITDA錄3200萬美元
金沙：有信心續牌 擬再投資澳門 上季經調整EBITDA錄3200萬美元
中聯通首3季盈利增19.4% 5G用戶達1.37億戶
中聯通首3季盈利增19.4% 5G用戶達1.37億戶
特斯拉上季利潤急增4倍 內地超級工廠產量上升推動
特斯拉上季利潤急增4倍 內地超級工廠產量上升推動
蘋果品牌值3.18萬億 連續9年稱王
蘋果品牌值3.18萬億 連續9年稱王
WeWork藉SPAC上市 早段升逾一成
WeWork藉SPAC上市 早段升逾一成
張兆聰：資金轉戰內房內險 首選太保
張兆聰：資金轉戰內房內險 首選太保
葉創成：帝御系列豐收 低吸香港小輪
葉創成：帝御系列豐收 低吸香港小輪
植耀輝：油價看漲 留意中海油
植耀輝：油價看漲 留意中海油
技術取勝：中國食品中線走勢改善
技術取勝：中國食品中線走勢改善
盧駿匡：港股升勢不全面 「托沽」味道濃
盧駿匡：港股升勢不全面 「托沽」味道濃
國泰推網購平台「自肥」
國泰推網購平台「自肥」
戶戶送6周年大講「人情味」
戶戶送6周年大講「人情味」
劉思明：港股值博率減 忌追落後
劉思明：港股值博率減 忌追落後
周顯：當你傻才同你做刁
周顯：當你傻才同你做刁
譚新強：從魷魚遊戲看到的美式脫虛入實
譚新強：從魷魚遊戲看到的美式脫虛入實
湯文亮：民調結果反映 講與做有別
湯文亮：民調結果反映 講與做有別
多倫多溫哥華樓價年升約7%
多倫多溫哥華樓價年升約7%
景順羅德城等2.34億破頂價購白璧 東半山半世紀豪宅實呎逾6萬 買家付3507萬辣稅
景順羅德城等2.34億破頂價購白璧 東半山半世紀豪宅實呎逾6萬 買家付3507萬辣稅
Wetland 2期批預售 #LYOS料下周開價
Wetland 2期批預售 #LYOS料下周開價
海茵莊園今首開示位 最快今開價
海茵莊園今首開示位 最快今開價
嘉熙業主趕移民 持貨逾3年蝕10萬
嘉熙業主趕移民 持貨逾3年蝕10萬