景順羅德城等2.34億破頂價購白璧 東半山半世紀豪宅實呎逾6萬 買家付3507萬辣稅

明報記者 林尚民

上述白璧位於東半山司徒拔道51號，與位於司徒拔道53號、曾奪亞洲分層樓王寶座的傲璇（OPUS HONG KONG）為鄰，屋苑採單幢設計，樓高12層，每層兩伙，合共24伙。土地註冊處顯示，白璧極高層A、B室相連戶，上月共以2.338億元連兩個車位易手，以單位實用面積共3827方呎計，平均實呎61,092元，售價及呎價均為該廈新高。

今年最大宗證券界名人入市個案

單位買家以羅德城（LO TAK SHING ANDREW）及相關人士作登記，與景順投資高級董事總經理、亞太區主管中英文名相同，料為同一人，而羅德城等今次入市須付樓價15%辣稅，涉及3507萬元。原業主1985至1992年間先後共斥1075萬元購入單位連兩個車位，帳面獲利2.2305億元或逾20倍。事實上，羅德城及相關人士過往購入不少豪宅，如2007年以6380萬元購入淺水灣麗景道璧池一座實用面積2821方呎之洋房，並持有至今，若以屋苑現時放盤叫價實呎逾9萬元計，市值料逾2.5億元。羅德城亦與相關人士以公司名義持有中半山嘉慧園一個實用面積3133方呎單位，以最新成交實呎近5萬元計，市值料約1.5億元。

3827呎相連戶 毗鄰亞洲樓王傲璇

今年證券界名人頻頻購買「磚頭」，其中惠理集團高級投資董事洪若甄，上月便以1.6 億元向「顧老闆」顧紀筠等購入嘉慧園C座高層戶，實用面積3335方呎，連一個車位，實呎47,976元。顧紀筠等早於2011年以8000萬元購入單位連車位，帳面獲利8000萬元或1倍。此外，耀才證券（1428）主席葉茂林今年7月則以逾2.056億元向資策（0497）購入渣甸山白建時道皇第15樓A室連兩車位，單位實用2848方呎，實呎逾7.2萬元。

鄧成波家族2000萬沽海怡3房戶

另外，「舖王」鄧成波家族最新以約2000萬元，連車位「賣殼」售出鴨脷洲海怡半島2期13A座中層H室，實用面積864方呎、3房1套另設儲物室間隔，實呎23148元，料較市價低約一成，據悉新買家為資深投資者「賣魚冼」冼榮耀。資料顯示，鄧成波家族早於2005年以600萬元購入，以公司名義信豪置業有限公司持有，持貨16年後，帳面獲利1400萬元或約2.3倍。