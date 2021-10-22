多倫多溫哥華樓價年升約7%

不過，需注意的是，在加拿大買樓時，若準業主沒有加拿大工作簽證、學生簽證，也非加拿大公民，便只能在加拿大逗留最多6個月，並會被政府視作「非居民身分」。如果待超過6個月，則需向加拿大移民局申請居民身分。而身分的差異在於非加拿大居民及大多數海外買家需支付35%的首期，銀行只會批出物業價格65%以下的按揭。一般來說，若業主無法提供加拿大住址證明，或即使具備加拿大公民身分，卻因為離開加拿大超過180天，也會被視為非加拿大居民。

政府推股權抵押貸款助上車

由於加拿大央行（Bank of Canada）下調最低利率至0.25厘，並承諾未來3年內都不會有大幅變動，準買家可以享有最低年息1.3至1.5厘的按揭利率；並推出首置方案，由政府提供股權抵押貸款，替準買家提供5%至10%的樓價津貼（新盤及二手也適用），這政策大大降低按揭買樓成本。

由於加拿大是人口密度最低的國家之一，加拿大移民局為了鼓勵外來人口增長，訂下每年要增加40萬人口的目標。在未來人口會持續增長的情况下，加拿大地產局統計透露，房屋空置率大大降低，反映加拿大樓市熱銷、愈來愈多人成為加拿大樓盤業主，樓盤庫存也正在減少中。依據經濟學的供求原則，加拿大樓價自然會上升。

根據加拿大網上代理RE/MAX發表2021公寓報告，強勁的需求導致大溫哥華房地產市場的公寓銷售大幅上升，據房地產委員會稱，大溫哥華地區（REBGV）的公寓平均價格在2021年8月徘徊在74萬加元，比2020年8月的均價69萬加元上升6.7%。

獨立屋供應少 公寓價格硬淨

Gord Collins發表報告，買家重新入市多倫多公寓，8月份銷售額按年增長11%，公寓價格按年上漲9%。多倫多地區公寓的平均價格為76.5萬美元（約596.7萬港元）。由於加拿大獨立屋現時供應非常有限，不少回流多倫多市工作的買家將不得不轉為購買公寓，租賃需求也將支持今明兩年的公寓價格。

一年多來，新冠病毒感染令多倫多經濟活動放慢，導致一些買家等待更長時間才願意購買。但安大略省的疫苗接種數量是世界上最高的，故市場正在等待公民回流及國際業務恢復。專家表示，年輕買家正在趕「上車」，未來的升值和租金收入前景應該不俗。

龍彩霞

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